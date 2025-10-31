“Clara mano” y “son tan violentos como sus barras”: en Argentina reaccionan a la eliminación de la U de la Sudamericana

La prensa argentina abordó el polémico gol que eliminó a la U de Chile y cuestionó duramente a los azules por la pelea en el final del partido.

La U de Chile perdió 1-0 contra Lanús en la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana en un polémico encuentro que significó el adiós al sueño continental de los azules.

Rodrigo Castillo anotó el único gol del duelo, el cual provocó intensos reclamos por parte de los dirigidos por Gustavo Álvarez, debido a que la jugada nació de una clara mano de Toto Salvio.

Luego de que el árbitro Alexis Herrera pitara el final del partido, se desató una gran pelea entre los jugadores de ambos equipos, lo que generó la reacción y el rechazo de la prensa argentina.

Un ejemplo de ello es el titular de TyC Sports: “Escandaloso final tras la clasificación de Lanús: empujones, gresca y mucha bronca”. En este sentido, dicho medio reveló que Leandro Fernández habría sido quien generó la gresca, diciéndole “vení cagón” al capitán de Lanús, Carlos Izquierdoz.

“No quería que me amonesten por una pelea ridícula con alguien que no era necesario. Me venían a buscar para eso y me tuve que dar vuelta y comerme los mocos. Quería estar en la final”, sostuvo el defensa granate.

La reacción de la prensa argentina al polémico gol de Lanús y al escandaloso final que dejó a la U de Chile fuera de la Sudamericana

Por su parte, Clarín también abordó la pelea del final del partido y al gol con el que Lanús se instaló en la final de la Sudamericana. “Final caliente en La Fortaleza: empujones, golpes y amenazas entre los jugadores de Lanús y U de Chile tras un cierre con arbitraje polémico”, tituló.

Con respecto a la mano que terminó con la anotación de Lanús, el medio expuso: “El arbitraje del venezolano Alexis Herrera y las intervenciones del VAR, a cargo de su compatriota Ángel Arteaga, dejaron muchas dudas tras convalidar el gol de Rodrigo Castillo –hubo una clara mano de Eduardo Salvio en la jugada previa-“.

Por otro lado, reconocidos periodistas trasandinos apuntaron duramente contra la U de Chile por medio de X, recordando la barbarie que sucedió en Avellaneda que hizo que el cuadro universitario clasificara por secretaría.

“La Universidad de Chile es la vergüenza de Sudamérica. Afuera y adentro de la cancha”, expuso Pablo Gravellone de TN.

Esteban Edul de ESPN cargó con todo y escribió: “Como no podía ser de otra manera, los jugadores de la U terminaron tratando de pelearse. Hubo justicia deportiva y futbolera. Hubiese sido injusta una final con un equipo que debió ser descalificado”.

En tanto, Daniel Avellaneda de Clarín fue más duro y expresó: “Impresentables los jugadores de Universidad de Chile. Son tan violentos como sus barras. Malos perdedores. Los tienen que descalificar de por vida”.