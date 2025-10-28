ANFP responde duramente a la victimización de Clark y le saca en cara los favores concedidos a La U: “Se les olvidó…”

En Quilín reaccionaron a los fuertes cuestionamientos del presidente de Azul Azul por la negativa a reprogramar el Clásico Universitario, considerando la cercanía con la llave ante Lanús por Copa Sudamericana.

La derrota de la U de Chile ante la Universidad Católica en el Clásico Universitario desató la ira del presidente de Azul Azul, Michael Clark, quien cuestionó duramente a la ANFP por no aplazar el partido considerando que esta semana juegan semifinales de Copa Sudamericana.

“Se lo dije a Pablo Milad, este partido no se debió haber jugado. A la ANFP no le gusta que a la U le vaya bien en copas internacionales. Hay voluntad de reprogramarle amistosos a Colo Colo, a Católica, pero cuando es la U, no hay voluntad”, dijo el dirigente de la U.

A lo que añadió: “Me da mucha bronca. No podemos seguir con Milad y con Yunge, el próximo año hay elecciones. Están llevando al fútbol al fracaso total“.

La dura respuesta de la ANFP a la U y a Michael Clark

Las declaraciones de Michael Clark desataron la molestia de la ANFP, donde el secretario general Jorge Yunge respondió sin filtro a los cuestionamientos, enumerando los “favores” que les han hecho al cuadro universitario.

“Al inicio de este año, la Gerencia de Ligas tuvo especial consideración con Universidad de Chile, al igual que con los demás clubes que se vieron afectados en sus estadios a propósito del Mundial Sub 20 y que dice relación con ejercer sus localías, toda vez que sabíamos que el Estadio Nacional, donde la U. de Chile ejerce de local, no le sería facilitado por ser uno de los estadios del Mundial Sub 20. Solo basta con revisar cuántas localías se le dieron a la U en la primera rueda. Eso al parecer se les olvidó“, partió diciendo el directivo en conversación con La Tercera.

Siguiendo en esa línea, ironizó: “¿Cuántas suspensiones y reprogramaciones ha tenido la U este año? ¡También se le olvidó!“.

“Con respecto a la Supercopa, fue de público conocimiento que Universidad de Chile hizo lo imposible para suspender y bloquear ese partido, incluso pese al interés de su cuerpo técnico y jugadores de jugarlo. Finalmente, resultaron campeones y luego de ese resultado no hubo ningún reclamo lo que da cuenta de que conforme al resultado somos, o no, atacados por su presidente”, disparó.

“Nunca hemos privilegiado a ningún club sobre otro. Siempre trabajamos conforme a las normas“, cerró Yunge.