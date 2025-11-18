VIDEO – Con un jugador menos: Chile le gana a Perú y cierra el año con tres triunfos consecutivos

Revisa los goles de La Roja en la victoria ante Perú en una nueva versión del Clásico del Pacífico.

La Selección de Chile cerró el año 2025 con una gran performance tras imponerse por 2-1 sobre Perú en Sochi, Rusia, encadenando su tercer triunfo consecutivo.

Tras su victoria por 2-0 frente a Rusia en el primer amistoso de la fecha FIFA de noviembre, La Roja saltó a la cancha con el objetivo se seguir sumando confianza en este nuevo proceso que lidera Nicolás Córdova de manera interina.

En el primer tiempo, la Selección Chilena generó diversas ocasiones de gol, donde destacaron dos remates de Lucas Cepeda que tapó el portero Gallese y un tiro libre desviado de Marcelino Núñez.

Sin embargo, al minuto 33 llegó un baldazo de agua frío luego de que Iván Román fuera expulsado por cometer un penal, que Álex Varela cambió por gol para poner en ventaja al conjunto peruano.

Pese a tener un hombre menos en cancha, La Roja reaccionó en el segundo tiempo y Felipe Loyola anotó el empate al 53′ tras capturar un rebote.

El segundo golpe de los dirigidos por Nicolás Córdova llegó casi al instante, ya que al minuto 59 Darío Osorio recuperó el balón en campo propio y emprendió una larga carrera para definir de zurda ante la salida del arquero y concretar la remontada.

De esta forma, Chile cierra el año con una seguidilla de triunfos, con la esperanza de iniciar un nuevo proceso de reestructuración de cara al Mundial 2030.

Revisa los goles con los que Chile se impuso sobre Perú en el amistoso por la fecha FIFA de noviembre