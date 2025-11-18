¿Chile al “Mundial de los picados”? El inédito torneo que organizaría Rusia en paralelo a la Copa del Mundo 2026

La federación rusa alista un torneo con selecciones de las seis confederaciones que no pudieron clasificar a Norteamérica 2026.

En paralelo al Mundial de Norteamérica 2026, se podría disputar el denominado “Mundial de los picados” en Rusia, donde Chile podría ser uno de los participantes.

En medio de la gira de La Roja por aquel país, el medio Doble Amarilla consignó que la Unión de Fútbol de Rusia (RFS) está preparando una propuesta revolucionaria en caso de que se levante parcialmente la suspensión de sus selecciones y clubes para competir en torneos oficiales, lo cual se sabrá el próximo mes en Washington.

Dicho veto en torneos FIFA está vigente desde 2022 a raíz del conflicto con Ucrania, situación por la cual la federación busca acercar posiciones. En este contexto, alistan la realización de un certamen que se jugaría al mismo tiempo del Mundial 2026.

¿En qué consiste el “Mundial de los picados” de Rusia que podría tener a Chile como protagonista?

La revolucionaria propuesta busca generar competencia en aquel período, la cual consiste en organizar un torneo que se disputaría en cuatro estadios rusos que fueron sedes del Mundial 2018, donde se enfrentarían 8 o 12 selecciones de las seis confederaciones que no pudieron clasificar a la cita planetaria de Norteamérica.

Aunque para que esto tenga luz verde, todo depende de que la FIFA levante el castigo a la federación de Rusia: “Alexander Dyukov, presidente de la RFU, como Vyacheslav Koloskov, ex videpresidente de FIFA y presidente honorario de la RFU, trabajan en un proyecto innovador de festejos si se logra con diplomacia este objetivo“, informó el citado medio.

Si bien aún no hay nada confirmado, es probable que Chile sea uno de los posibles participantes, ya que pese a las críticas, la Selección Chilena aceptó jugar en territorio euroasiático con Rusia, por lo cual las relaciones entre ambas federaciones estarían en un muy buen pie.