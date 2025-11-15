VIDEOS – Revisa los goles con los que La Roja le ganó el amistoso a Rusia en Sochi

El próximo martes La Roja enfrentará a Perú, equipo al que le ganó por 2-1 en el amistoso jugado el pasado 10 de octubre.

La Roja derrotó por 2-0 a Rusia en el amistoso disputado en el Estadio Olímpico de Sochi, gracias a los goles anotados por Gonzalo Tapia y Ben Brereton.

Con su triunfo, el equipo nacional puso fin a un invicto de 23 partidos que mantenía el cuadro europeo, que no puede participar en torneos internacionales tras ser sancionado por la FIFA debido a la guerra con Ucrania.

En un primer tiempo de completo dominio por parte del equipo local, los dirigidos por Nicolás Córdova lograron ponerse en ventaja tras un contragolpe que finiquitó Tapia con un lanzamiento de zurda que venció la resistencia del portero ruso.

El gol lo anotó el delantero nacional en el minuto 36, en la primera llegada de La Roja en el amistoso con Rusia.

En el segundo tiempo, sin embargo, el cuadro visitante, que hoy visitió de blanco, consiguió mantener un mayor control del balón y acercarse al arco contrario.

Cuando se cumplía el minuto 59, Ben Brereton ingresó en lugar de Tapia, 17 minutos después anotó el 2 a 0 definitivo, tras aprovechar un error de la última línea rusa.

El próximo martes La Roja enfrentará a Perú, equipo al que le ganó por 2-1 en el amistoso jugado el pasado 10 de octubre.

