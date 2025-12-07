No aprovechó su oportunidad: Colo Colo cae ante Audax Italiano y se queda sin Sudamericana en su centenario

El Cacique cayó 2-1 ante Audax pese a que la derrota de Cobresal le daba chances para seguir peleando por copa internacional.

Colo Colo tuvo en sus manos la clasificación a Copa Sudamericana, pero no pudo conseguirlo. Y es que con la derrota 5-0 de Cobresal a manos de Ñublense, el elenco albo con una victoria se podía meter en puestos de la competición internacional. Sin embargo, no pudo frente a Audax Italiano al caer 2-1 y se quedó fuera de todo en el año de su centenario.

En una transmisión televisiva accidentada por el despliegue de lienzos por parte de la hinchada alba que tapó la cámara principal en el Estadio Monumental, el Cacique no mostró sus credenciales en la primera mitad, con pocas llegadas al arco de los itálicos.

Los demonios del Popular se materializaron a los 16 minutos de juego. El ex Universidad de Chile, Eduardo Vargas, marcó con un esquinado cabezazo tras la ejecución de un tiro libre de Leonardo Valencia, abriendo la cuenta para los forasteros y enmudeciendo al público presente en Macul. Manos en sus orejas, el delantero respondió con una mirada desafiante.

Seis minutos después vendría la segunda estocada de Audax. Un penal por una mala salida de Fernando De Paul sobre Nicolás Orellana fue transformado en gol gracias a una excelente ejecución de Leonardo Valencia, que disparó con todo hacia arriba a la derecha para marcar su gol número 15 del torneo, solo uno menos que el goleador del torneo Fernando Zampedri.

El Cacique entró con una mejor disposición en la segunda parte y lograron doblegar a un Audax que perdió a Orellana a los 74′ por tarjeta roja. Sin embargo no fue suficiente y solo logró descontar a los 88′ con un tiro de Vicente Pizarro, cerrando un centenario para el olvido: sin títulos ni copas internacionales.

En tanto, será Cobresal quien finalmente ocupe el último puesto clasificado a Copa Sudamericana pese a la goleada sufrida como visitante ante Ñublense.

Colo Colo sin Sudamericana: la tabla final de la Liga de Primera