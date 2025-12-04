Campeón de Sudamericana y dirigió el Mundial de Clubes: quién es Martín Anselmi, el DT que toma fuerza para llegar a la U

La dirigencia de la U ya comienza a barajar nombres para reemplazar a Álvarez y ya habría iniciado contactos con su posible reemplazante.

Luego de que Gustavo Álvarez anunciara que no continuará para la temporada 2026, la U de Chile no pierde el tiempo y ya comienza a barajar nombres para reemplazarlo.

En este contexto, la Universidad de Chile busca un entrenador con experiencia y ya habría iniciado contactos con uno en particular. Se trata del argentino Martín Anselmi, quien actualmente se encuentra sin club.

Al adiestrador trasandino cuenta con un gran CV en el extranjero. De hecho, viene de dirigir al Porto de Portugal en el Mundial de Clubes.

Sin embargo, el cuadro azul tendría que lidiar con una dura competencia para poder quedarse con los servicios del DT, ya que sería la prioridad de Newells Old Boys.

Quién es Martín Anselmi, el entrenador que sería opción para reemplazar a Gustavo Álvarez en la U de Chile

Martín Anselmi, de 40 años, se encuentra libre desde mitad de año tras dirigir al Porto en el Mundial de Clubes, donde quedó eliminado en fase de grupos.

Antes de ello, tuvo un breve paso por el fútbol chileno en Unión La Calera. Pese a los discretos resultados que tuvo, dio el salto a Independiente del Valle, equipo con el que se consagró campeón de la Copa de Ecuador 2022, Copa Sudamericana 2022 y la Recopa Sudamericana 2023.

Posteriormente, emigró a México para asumir la banca del Cruz Azul. A lo largo de su carrera ha dirigido un total de 161 partidos oficiales, registrando 88 victorias, 34 empates y 39 derrotas, con 267 goles a favor y 179 en contra.