Universidad Católica se queda con el Chile 2 y se clasifica a la fase de grupos de la Libertadores 2026: La U a Sudamericana

Triunfos en paralelo, desenlaces opuestos: Católica celebró la clasificación, la U sufrió por el gol de O’Higgins en la agonía

Universidad Católica cumplió con la tarea ante Unión La Calera al ganar 2-1 y se quedó con el Chile 2, lo que le da pasajes directos a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. En tanto, Universidad de Chile derrotó 3-2 a Deportes Iquique, que con la victoria 1-0 de O’Higgins contra Everton le significó quedarse solo en puestos de Copa Sudamericana.

Los cruzados tuvieron que dar vuelta su resultado para entrar a la fase de grupos de la Libertadores. A los 38′, Ignacio Mesías abría el marcador a favor de los cementeros, sorprendiendo a un Claro Arena que apostaba por reafirmar su gran rendimiento como locales luego de la apertura del recinto de San Carlos de Apoquindo (cuatro victorias en cinco partidos antes de este).

Finalmente, Clemente Montes al minuto 54 y Eduard Bello al 70′ fueron los encargados en la segunda mitad para hacer valer la estadística.

En el norte, el Romántico Viajero también comenzó perdiendo su encuentro. Un tempranero gol de Álvaro Ramos a los 4′ sorprendía a los azules, que se hicieron dueños del balón en prácticamente todo el partido. A los 30 minutos, a través de un increíble tiro libre, Matías Sepúlveda emparejaba las cosas.

Como si de un déjà vu se tratara, un gol de Bryan Soto para los dragones celestes a los 47′ volvía a poner la incertidumbre, pero una ráfaga del conjunto laico puso las cosas en su lugar. Maximiliano Guerrero a los 51′ y Lucas Di Yorio a los 56′ pusieron los tantos finales que le concedieron el triunfo a La U.

Los leones estuvieron en el Chile 3 hasta el minuto 95 de partido, cuando un penal a favor de O’Higgins fue convertido en gol por Francisco González, lo que terminó entregando a los rancagüinos aquel lugar.

Con estos resultados, además, Deportes Iquique selló su regreso a Primera B luego de dos años en la máxima división de honor del balompié nacional. Los dragones celestes acompañarán así a Unión Española, que había confirmado su descenso en la fecha anterior.

Con Universidad Católica en fase de grupos de la Copa Libertadores: la tabla de la Liga de Primera