Confirma negociaciones con Meneghini: la U oficializa la salida de Gustavo Álvarez

Se concretó el alejamiento de Álvarez del cuadro azul, algo que el DT había adelantado antes de que terminara el Torneo Nacional.

El club Universidad de Chile informó este martes que puso término a su vínculo con el entrenador Gustavo Álvarez, a la vez que ratificó que inició negociaciones con Francisco Meneghini para que se transforme en el próximo técnico de la U.

Así lo indicó el club universitario a través de un comunicado, en el que ratificó que se puso término al vínculo con el DT trasandino de mutuo acuerdo.

“El club Universidad de Chile informa a los hinchas y a la opinión pública que hoy, martes 23 de diciembre de 2025, se formalizó el acuerdo para que el señor Gustavo Álvarez no continúe con su función como entrenador de nuestro primer equipo masculino“, detalló el texto.

De esta forma, se concretó el alejamiento de Álvarez del cuadro azul, algo que él había adelantado antes de que terminara el Torneo Nacional, pese a que tenía contrato vigente hasta fines de 2026 y una cláusula de salida de 1,2 millones de dólares. De acuerdo con los trascendidos, tras el acuerdo, Álvarez pagará 200 mil dólares.

Tras salida de Álvarez, la U negocia con Meneghini

En el mismo comunicado en el que confirmó la salida de Álvarez, la U ratificó que negocia la llegada del técnico Meneghini a la banca azul.

“La gerencia deportiva se encuentra en negociaciones con el señor Francisco Meneghini, quien fue aprobado por unanimidad en el directorio, para que encabece el cuerpo técnico durante la temporada 2026“, precisó el documento.

Desde su rol como DT de O’Higgins, Paqui Meneghini llevó al cuadro celeste hasta el tercer lugar del torneo y lo clasificó a la Copa Libertadores 2026.