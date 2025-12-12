Renato Paiva se acerca a la U: la trayectoria del DT portugués y cómo avanzan las negociaciones

El nombre del entrenador Renato Paiva toma fuerza para asumir el banco de la U de cara al 2026, mientras el club negocia la salida de Gustavo Álvarez.

Mientras se negocia la salida de Gustavo Álvarez, la U de Chile busca cerrar al entrenador que se hará cargo del equipo en la temporada 2026, donde el portugués Renato Paiva estaría ganando terreno en Azul Azul.

El DT, que se encuentra libre y asoma como uno de los principales candidatos para vestir el buzo azul, tendría negociaciones avanzadas con la U para asumir el mando del primer equipo.

Dentro de las tratativas, el punto más complejo sería el económico, según consignó En Cancha, considerando que viene desde el fútbol brasileño, donde dirigió a Botafogo y Fortaleza en 2025.

En las primeras reuniones, el adiestrador europeo habría solicitado una cifra fuera del alcance del fútbol nacional, pero su visión a largo plazo y su intención de involucrarse en las divisiones inferiores habrían dejado una impresión muy positiva en la dirigencia de Universidad de Chile.

Producto de lo anterior, el cuadro estudiantil le propuso un contrato a largo plazo y tener control en cierta parte del fútbol formativo, algo importante teniendo en cuenta que fue jefe de las inferiores del Benfica, un club que destaca por su rol formador.

Con ese respaldo, el citado medio asegura que el DT redujo sus pretensiones económicas respecto a lo que había pedido inicialmente para acercar posiciones en las negociaciones, las cuales seguirán extendiéndose en los próximos días.

La trayectoria de Renato Paiva, el entrenador que se acerca a U de Chile

Renato Paiva es portugués, tiene 55 años y tiene una larga trayectoria internacional. Comenzó como entrenador en Benfica B en 2018. Tras ello, tuvo un destacado paso en Independiente del Valle en Ecuador, donde se coronó campeón de la Liga y ganó el premio de Mejor Director Técnico del Año (2021).

Posteriormente, dirigió a Club León y Toluca en México, para luego llegar a Brasil. Allí se hizo cargo de Botafogo, cuyo cuadro tuvo una destacada participación en el Mundial de Clubes, donde venció por 1-0 al vigente campeón de la Champions league, el PSG.