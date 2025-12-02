La millonaria cifra que la U debe negociar con Gustavo Álvarez y el DT que tomaría fuerza para asumir su reemplazo

El contrato del entrenador se extiende hasta el 2026 y estipula una millonaria cláusula de salida.

En la antesala al partido contra Coquimbo Unido, Gustavo Álvarez sorprendió al anunciar que no seguirá dirigiendo a la U de Chile en la próxima temporada.

El entrenador argentino explicó que su decisión responde a un “profundo desgaste” y por diferencias respecto al proyecto de Azul Azul.

“Los grandes beneficios económicos, los números azules, emparejados con los logros deportivos, si no van de la mano, la diferencia la paga el entrenador, los jugadores y lo sufre el hincha. Esa diferencia provocó un desgaste muy grande. Tengo la energía, dedicación y compromiso para los partidos que vienen, pero creo que lo mejor para Universidad de Chile es un cambio de entrenador”, fue parte de lo que dijo en conferencia de prensa.

Tras ello, enfatizó que no se trata de una renuncia, sino de una señal para que el club inicie gestiones para un cambio de entrenador.

Producto de lo anterior, y teniendo en cuenta que el DT tiene contrato hasta fines de 2026, ambas partes deben negociar, ya que Álvarez tiene una cláusula de salida de US$ 1,2 millones.

El principal candidato que tendría la U para reemplazar a Gustavo Álvarez

Bajo este contexto, en Azul Azul ya habría un nombre que tomaría ventaja para asumir como DT el próximo año: Francisco Paqui Meneghini, quien actualmente dirige a O’Higgins de Rancagua.

El conjunto celeste de la mano del argentino ha realizado una destacada campaña, donde lucha por clasificar a Copa Libertadores a través del Chile 3.

En este marco, tras el último triunfo de O’Higgins, el propietario del club rancagüino, Matías Ahumada, sorprendió reconociendo que todavía no ha iniciado conversaciones para asegurar la continuidad de Meneghini en 2026.

“No, no lo estamos conversando porque el foco era el torneo. Con Paqui nos entendemos súper bien. Él y su cuerpo técnico son profesionales, trabajan muy bien y es muy fácil entenderse con ellos”, sostuvo.

“Me tengo que sentar con ellos, preguntar qué sienten, qué siento yo, hacer un balance del año y hablar del año que viene“, concluyó Ahumada en relación al futuro del DT.