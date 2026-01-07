El nuevo ranking de Tomás Barrios tras una lograr notable remontada en el Challenger de Canberra

El chillanejo se encuentra cada vez más cerca del top 100 y deberá enfrentar a un duro rival en los cuartos de final del certamen.

Tomás Barrios (108°) continúa firme en el Challenger de Canberra y avanzó a los cuartos de final tras un intenso encuentro en Australia.

La tercera raqueta nacional superó en tres sets al francés Ugo Blanchet (144°). El resultado fue de 6-7 (6), 6-3 y 7-6 (4), en un duelo que se alargó por tres horas y 17 minutos.

El chillanejo tuvo que remar desde atrás para quedarse con la victoria. El primer set se definió en un tiebreak, donde el europeo sacó ventaja.

En la segunda manga, Tomás Barrios quebró el saque de su rival en el cuarto juego, cuya diferencia se mantuvo hasta estirar el partido al tercer set.

En el último parcial, logró un break de entrada. Sin embargo, Ugo Blanchet equiparó las cosas en el cuarto game, situación que obligó la disputa de un nuevo tiebreak. Allí, el chileno se mostró más sólido en su juego y pudo cerrar el encuentro con un 7-4.

Con este triunfo, el tenista nacional escaló al puesto 106° del ranking live, quedando aún más cerca del objetivo de meterse en el selecto grupo del top 100.

El próximo rival de Tomás Barrios en el Challenger de Canberra

Ahora, por los cuartos de final del Challenger de Canberra, Tomás Barrios chocará contra el australiano James McCabe (188°). En caso de ganar y pasar a las semifinales, el chillanejo ascenderá al casillero 104° del escalafón mundial.

Esta será la segunda vez que se enfrenten, ya que se midieron el año pasado en la qualy de Wimbledon. Allí, el oceánico lo supero por 4-6, 6-3. 7-6 (5) y 7-6 (7).

Este vital duelo se jugará durante la noche de este miércoles 7 de enero, a partir de las 23:10 horas en la cancha central.