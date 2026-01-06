Dispar jornada del tenis chileno: Tomás Barrios celebra, mientras que Tabilo y Jarry se despiden

Tomás Barrios obtuvo un tranquilo triunfo en Canberra, donde Jarry no tuvo la misma suerte y sigue sin levantar cabeza. Tabilo, en tanto, fue sorprendido por el 285° del mundo en el ATP de Hong Kong.

Una dispar suerte tuvieron los tenistas chilenos este martes, donde solo uno pudo festejar. Tomás Barrios (108°) comenzó con el pie derecho su travesía en Australia, mientras que Nicolás Jarry (133°) y Alejandro Tabilo (81°) sufrieron duras derrotas.

En el Challenger de Canberra, el chillanejo se impuso no tuvo mayores complicaciones para avanzar a la segunda ronda tras derrotar al australiano Philip Sekulic (519°). El Príncipe, en tanto, no pudo ante Rafael Jodar (165°) y cayó eliminado del certamen.

En el caso de Tabilo, que había ganado sus dos partidos de la qualy, fue sorprendido por el 285° del mundo y se despidió en la primera ronda del cuadro principal del ATP de Hong Kong.

La sorpresiva derrota de Alejandro Tabilo en el ATP de Hong Kong

Este martes, la segunda raqueta nacional no mostró su mejor nivel y perdió por 5-7 y 4-6 ante el estadounidense Michael Mmoh.

En el primer set, Tabilo cedió su servicio en el undécimo juego, mientras que en la segunda manga lo hizo en el noveno game.

Tras ello, el zurdo se preparará para disputar las clasificaciones del ATP de Auckland, torneo que ganó en 2024.

Tomás Barrios celebra y Nicolás Jarry no levanta cabeza

En el Challenger de Canberra, Tomás Barrios se mostró sólido ante el jugador local Philip Sekulic y se impuso por un doble 6-4 en una hora y 27 minutos.

En la segunda ronda del certamen, el chillanejo se verá las caras con el francés Ugo Blanchet (144°).

Por su parte, Jarry no pudo levantar cabeza y encadenó su séptima derrota seguida considerando el cierre de su temporada 2025.

Durante esta jornada, el chileno sucumbió ante Rafael Jodar, quien lo venció por 6-3 y 6-4 en una hora y 20 minutos.

Ahora, el número 4° de Chile, que no gana desde julio del año pasado, se preparará para jugar la qualy del Australian Open 2026, donde tendrá que ganar tres duelos para acceder al cuadro principal.