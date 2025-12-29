El panorama de Garin, Tabilo, Barrios y Jarry en el inicio de 2026: la lucha por el N°1 de Chile, los puntos que defienden y los torneos que jugarán

Los tenistas chilenos saltan a la cancha a partir de la próxima semana, donde buscarán escalar en el ranking y llegar con la mayor confianza posible al Australian Open 2026.

Los tenistas chilenos Cristian Garin (80°), Alejandro Tabilo (81°), Tomás Barrios (111°) y Nicolás Jarry (123°) se preparan para el comienzo de la temporada 2026, donde buscarán ascender en el ranking ATP y llegar de la mejor forma al Australian Open.

Con el primer Grand Slam del año como el gran desafío del verano, donde Garin y Tabilo ingresaron directamente al cuadro principal, los exponentes nacionales empiezan a definir su calendario para la primera parte de la temporada, antes de la gira sudamericana que culminará con el Chile Open.

En la primera semana de enero, Barrios y Jarry disputarán el Challenger 125 de Canberra, que inicia el 4 de este mes. Tras ello, ambos jugarán la qualy del Abierto de Australia desde el 12 de enero, donde deberán ganar tres partidos para acceder al main draw.

Con respecto al uno y dos de Chile, esperan que corra la lista en los dos torneos ATP que se desarrollarán paralelamente la primera semana de 2026: Brisbane y Hong Kong. Lo anterior, con el objetivo de entrar directamente al cuadro principal.

Posteriormente, se trasladarán a Nueva Zelanda para jugar el ATP de Auckland, donde esperan entrar al cuadro, o de lo contrario, disputar la qualy.

Luego de ello, llegará el Australian Open, donde los cuatro tenistas chilenos deberán definir si se tomarán descanso o se inscribirán a un Challenger, dependiendo de sus resultados. Esto, considerando el desafío mayúsculo que tendrá que afrontar Chile en la Copa Davis, que el 6 y 7 de febrero recibe a Serbia en el Estadio Nacional.

En este marco, también hay que tener en cuenta la lucha por ser la primera raqueta nacional, lo cual puede ser vital para que Nicolás Masú elija a los dos singlistas que se medirán contra los europeos.

Los puntos que defienden Garin, Tabilo, Barrios y Jarry en el inicio de 2026

Cristian Garin: Actualmente es el número uno de Chile tras su gran cierre de año, conquistando el Challenger de Montevideo. Sin embargo, ahora es otra historia, ya que en enero defiende 80 puntos tras alcanzar la segunda ronda de Australia proveniente de la qualy. Posteriormente, en la gira sudamericana en el único torneo que superó la primera ronda fue en el Chile Open (25 unidades), por lo que podría obtener un buen ascenso en el ranking si los resultados le favorecen esta vez.

Alejandro Tabilo: Este año tuvo un pésimo comienzo, quedando eliminado en primera ronda en seis torneos consecutivos. Debido a que no defiende puntos hasta marzo (Indian Wells), Jano podría dar el salto en el escalafón mundial por cada victoria que obtenga en el verano.

Tomás Barrios: El chillanejo acaricia el Top 100, por lo que su desempeño en la primera parte del año es fundamental para alcanzar su objetivo. En los primeros tres meses del año defiende 77 puntos, de los cuales 44 corresponden a la última semana de enero, cuando alcanzó la final del Challenger de Punta del Este.

Nicolás Jarry: Tras un complejo año, el Príncipe busca recuperar terreno en el ranking. En la primera semana deberá defender 50 puntos tras llegar a los cuartos de final del ATP 250 de Brisbane 2025. Tras ello estarán en juego las 45 unidades que obtuvo en el ATP de Río. Si vuelve a mostrar las complicaciones que tuvo este año podría arriesgar una nueva caída en el ranking, pero si retoma su nivel tendrá un amplio margen para escalar en la gira sudamericana, que contempla torneos en Argentina, Brasil y Chile.