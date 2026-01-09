Así fue la travesía de Claudio Bravo en Rapa Nui para cerrar su gira de despedida

El ex capitán de La Roja tuvo un caluroso recibimiento con danza y música, en una semana marcada por jornadas deportivas con jóvenes y niños: “Estos lugares en muchas ocasiones son olvidados”, sostuvo.

El ex portero y capitán de la Roja, Claudio Bravo, aterrizó esta semana en la isla de Rapa Nui para cerrar su gira de despedida, realizando una clínica deportiva de arqueros para aportar su experiencia con niños y jóvenes del territorio.

Su llegada a la Isla de Pascua fue bastante cálida, donde fue recibido con danza y música por parte de artistas locales y del ballet cultural Kari Kari, que a través de sus redes sociales, mostraron los dotes del histórico jugador nacional.

Instagram: @karikari.balletcultural.

“Al pisar acá ya te lo hacen sentir (la cultura), ya te empapan con lo que significa la cultura Rapa Nui. Venimos con un equipo de mucha gente. Para nosotros también es un momento de aprendizaje… para nosotros nos sirve mucho de enseñanza”, expuso Bravo en conversación con Mata O Te Rapa Nui TV.

Durante su paso por la isla, el excapitán de La Roja participó en instancias vinculadas al fomento del deporte formativo, compartiendo con niños y jóvenes en jornadas recreativas y clínicas deportivas, en línea con el trabajo que ha desarrollado en los últimos meses tras su retiro del fútbol profesional, eligiendo este lugar para cerrar su gira de despedida.

“Desde la distancia ves que muchas cosas siempre se centralizan, siempre el punto neurálgico es Santiago… y por qué no dedicar tiempo y un proyecto donde puedas llegar a muchos rincones y muchos lugares de nuestro país con el motivo especial de venir a Rapa Nui, porque no muchas veces se hacen este tipo de actividades. Siento que estos lugares en muchas ocasiones son olvidados”, sostuvo.

Tras llegar el pasado lunes 5 de enero, Bravo extenderá su estadía hasta este sábado, luego de haber encabezado con éxito dos jornadas (7 y 8 de enero) de su clínica deportiva.

Municipalidad de Rapa Nui.

El balance de Claudio Bravo sobre su visita a Rapa Nui en el cierre de su gira de despedida

“Ha sido increíble, ves talento, muchas ganas también en todos los niños de querer participar, y sobre todo de querer hacer las cosas bien. Hay muchos sueños de parte de ellos, hay muchos desafíos en el crecimiento de todos estos pequeñitos, y creo que nosotros estamos haciendo esa gran labor de poder ayudarlos, y poder acompañarlos, y dejarles algo para toda la vida”, expuso.

“Esta es una oportunidad que no siempre se le da a la isla. Así que está increíble y los arqueros que están acá pueden aprender mucho más, y de un buen profesor como Claudio Bravo”, afirmó al canal del municipio uno de los niños que participó en la clínica.

Municipalidad de Rapa Nui.

Con respecto a las sensaciones que le deja el último capítulo de su despedida como futbolista profesional, Claudio Bravo manifestó que “es muy satisfactoria. Creo que hemos hecho una radiografía gigantesca de todo lo que significa el deporte en nuestro país, en los rincones más remotos. Creo que también te llena de sorpresa el hecho de poder estar acá, y también escuchar de parte de la misma gente local, de que siempre es un lugar olvidado, un lugar también distante, donde cuesta generar este tipo de actividades”.

Más allá de lo deportivo, el ex futbolista recorrió distintos puntos emblemáticos de la isla y sostuvo encuentros con representantes de la comunidad, valorando la riqueza cultural y el sentido de identidad local. “El estar acá es un privilegio, esto de mantener las raíces, de mantener bien impregnada la cultura es algo muy valioso. El cariño y el respeto de la gente ha sido máximo, y creo que eso también uno lo atesora”, cerró Claudio Bravo.