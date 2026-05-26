Laurence Golborne se abre a privatización de Codelco: “No hay cosas intocables”

El ex ministro de Minería instó a “no demonizar” la entrada del mundo privado a la principal empresa del Estado.

AGENCIA UNO

Laurence Golborne, ex ministro de Minería, se mostró a favor de iniciar la discusión para una futura privatización de Codelco, dejando en claro que “no hay cosas intocables”.

En entrevista con radio Agricultura, Golborne explicó que “Codelco tiene un nivel de endeudamiento alto para la mayoría de las mineras del mundo. No podemos continuar endeudando a Codelco“.

Ante este escenario, el ejecutivo planteó que “debemos pensar en alternativas y una que debe ser evaluada, no postulo que tenga que hacerse, sino que tiene que analizarse, es la posibilidad de que se incorpore capital privado“.

Laurence Golborne aseveró que la privatización de Codelco “es un tema que amerita ser conversado y probablemente me van a estar pegando mucho por lo que estoy diciendo, porque algunos creen que esto es intocable. Yo creo que no hay cosas intocables y estamos en el siglo XXI; no podemos seguir mirando las cosas con la visión del siglo XIX”.

“Eso no se puede demonizar. Hay experiencias en el mundo bastante exitosas, hay que abrirse a la conversación. Lo que planteo es que, desde el punto de vista técnico, se analice esto primero. Y luego, obviamente, habrá que llevar esto al plano político”, profundizó.

El ex ministro de Minería de Sebastián Piñera agregó que “después los políticos, ya con los antecedentes sobre la mesa, tendrán que decidir qué es lo más conveniente para el largo plazo del país”.

“No es una decisión fácil. No es una solución políticamente trivial. Pero creo que no abrirse a la discusión al principio en la parte técnica y luego en la parte política, creo que es un error“, sentenció Golborne.