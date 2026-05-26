“Aprovechamiento político” y “apelan al show”: la arremetida de la Oposición por anuncio de AC contra exministro Grau

El libelo acusatorio es impulsado por Republicanos y PNL, a raíz de las inconsistencias que acusó Hacienda en el Informe de Finanzas Públicas.

La oposición no tardó en reaccionar al anuncio del Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario (PNL), quienes impulsarán una acusación constitucional (AC) contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, a raíz de las inconsistencias que habría detectado el Informe de Finanzas Públicas que se dio a conocer este lunes.

Bajo este contexto, la presidenta del Frente Amplio (FA), Constanza Martínez, manifestó que “mientras, la gente sigue esperando resultados que no llegan, planes ausentes, recortes sin justificación y enfrentando solos una vida cada día más cara, el Partido Libertario y Kaiser quieren seguir apelando al show con una Acusación Constitucional sin ningún fundamento”.

A lo que añadió: “El exministro Grau incluso ha mostrado disposición a conversar con el Gobierno actual y revisar las posibles diferencias en estimaciones, pero el PNL prefiere la polarización y la falta de mirada de Estado. Ojalá podamos contar con un debate serio y con altura de miras”.

La reacción de la oposición tras anuncio de AC contra Nicolás Grau

El diputado del Partido Socialista, Juan Santana, cuestionó el uso de esta herramienta, afirmando que “las acusaciones constitucionales no son para resolver controversias técnicas entre economistas, por eso si la derecha tiene dudas sobre las proyecciones de Hacienda, los canales son las comisiones investigadoras y el debate parlamentario y no un libelo que requiere elementos muy concretos y contundentes como lo es una infracción a la Constitución o a la ley. 10 acusaciones en el periodo anterior, todas rechazadas. Es de gaste institucional más que una acusación seria”.

En esa misma línea, el parlamentario Raúl Soto (PPD) expuso que “lo que hay que hacer es ser prudente y no adelantar acciones que tienen carácter político”.

Considerando lo anterior, expresó: “Llamamos a la mesura. Hay que esclarecer los hechos y transparentarlos ante los ojos de la ciudadanía. Ahora bien, hay que replantearse la reforma de Kast, porque compromete aún más las arcas fiscales. El fisco deja de recaudar 4 mil millones de dólares sin compensaciones, y eso pone en riesgo el futuro de Chile”.

Por otro lado, la diputada del PDG, Zandra Parisi, también manifestó reparos sobre la AC contra Grau, señalando que “la acusación por si sola no recupera recursos, ni corrige eventuales fallas. Lo que la ciudadanía espera es rigor, control y un uso responsable de los recursos fiscales, independiente de la vereda política, porque cuando hay errores en esta materia, finalmente quienes sienten las consecuencias son las familias chilenas”.

En tanto, desde la Democracia Cristiana (DC), la diputada Priscilla Castillo comentó que “por supuesto que a todos los chilenos nos interesa que haya un equilibrio y transparencia en el manejo de las finanzas públicas, pero no un aprovechamiento político. Estamos en desacuerdo con una acusación constitucional contra el exministro Grau, porque no queremos fomentar la odiosidad. Los chilenos lo que estamos esperando es que haya una estrategia clara de cómo salir adelante y de cómo mejorar la calidad de vida de todas las personas”.