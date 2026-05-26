Ministro Campos trata al Socialismo Democrático de “vagón de cola” y parlamentarios responden: “Quien lo ve y quien lo vio”

El secretario de Estado quien en el pasado integró la Concertación dijo que este sector corre el riesgo de “desaparecer”.

El ministro de Agricultura, Jaime Campos, arremetió este martes contra el Socialismo Democrático, la alianza entre liberales, socialistas, el PPD y hasta antes de su disolución, el Partido Radical, al que pertenecía el secretario de Estado.

En diálogo con radio Pauta, Campos fue consultado sobre las declaraciones de hace un par de semanas de su par de la vocería e Interior, Claudio Alvarado (UDI), quien llamó al Socialismo Democrático a salir del “tutelaje” que ejercían sobre ellos, el Frente Amplio y el Partido Comunista.

“La verdad es que me cuesta entender la posición que han ido tomando en el último tiempo los partidos del denominado Socialismo Democrático de la centro izquierda, que se han ido transformando en vagones de cola o en acompañamiento de las grandes definiciones que toma el Partido Comunista y el Frente Amplio”, dijo Campos en sintonía con Alvarado.

El titular de Agricultura sostuvo que “ese es un suicidio para ese sector” y vaticinó que “si continúan en esa línea, a la larga o a la corta van a terminar desapareciendo”.

La hipótesis de Campos no tuvo buena acogida en el Socialismo Democrático, según reportó Biobío. El senador Juan Luis Castro (PS) manifestó que “esto no habla bien del tono que tiene que tener un ministro de Estado, solo quizás para hacer conducta al sector al que ahora pertenece, que es la derecha. Quien lo ve y quien lo vio“,

A su vez, el senador Pedro Araya (PPD) tildó de “destempladas” las declaraciones del secretario de Estado y sostuvo que éste último perdió su identidad política.