La Moneda mantiene promesa de expulsar a más de 300 mil migrantes: “Todo va a estar bien”

Máximo Pavez aseveró que la política migratoria del Gobierno no solo se centra en las expulsiones, ya que también están realizando fiscalizaciones de la mano de la PDI, además de apostar por las salidas voluntarias del país.

AGENCIA UNO

Máximo Pavez, subsecretario del Interior, dejó en claro que el Gobierno de José Antonio Kast mantiene su promesa de campaña de expulsar a más de 300 mil migrantes irregulares, a pesar que en su momento lo calificó como “una metáfora”.

En entrevista en CNN Chile, el funcionario de La Moneda expresó que “respecto del tema de migrantes, claro, quizás la palabra era hipérbole, no metáfora”.

Junto con ello, Máximo Pavez aseveró que la política migratoria del Gobierno no solo se centra en las expulsiones, ya que también están realizando fiscalizaciones de la mano de la PDI, además de apostar por las salidas voluntarias del país.

“El proceso de regularización no está en el horizonte del gobierno aún. La meta del presidente de la República es expulsar la mayor cantidad de personas posibles y facilitar que las personas puedan salir voluntariamente y volver a entrar”, precisó el subsecretario del Interior.

Pavez recalcó que “el gobierno pasado echó más o menos 4.500 personas en los cuatro años. Son 1.100, con suerte, por año. Nosotros vamos a echar muchos más”.

Consultado sobre cómo concretarán la expulsión de estos más de 300 mil migrantes irregulares, el funcionario se limitó a responder: “Como dice el presidente de la República, todo va a estar bien”.

“Haciendo lo que estamos haciendo hoy día, usted hace el cálculo y nos vamos a demorar 100 años. Por supuesto que eso no es lo que queremos que suceda, pero yo solo estoy en condiciones de decirle hoy día, que esto es considerando las herramientas que tenemos actualmente”, argumentó Máximo Pavez.