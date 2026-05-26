Los nuevos embajadores de Kast: Francisco Chahuán, Juan Antonio Coloma y Jorge Tarud en el listado

A la lista de nuevos representantes en el exterior también se suma Rodrigo Olsen, Alfonso Silva y Roberto Ruiz.

En la tarde de este martes, el presidente José Antonio Kast designó a los nuevos embajadores que Chile tendrá en España, México, China, Suecia y Bélgica, además de quien será el cónsul en Bolivia.

Entre los ahora diplomáticos ratificados en sus cargos hay nombres conocidos como el expresidente del Senado Juan Antonio Coloma (UDI); el exsenador Francisco Chahuán (RN) y el exdiputado del PPD —y hoy en el disuelto Demócratas— Jorge Tarud.

En el caso de Chahuán y Coloma —quienes fuero designados a México y España, respectivamente— el Gobierno destacó su experiencia diplomática en los grupos interparlamentarios que suelen establecerse en el Congreso en alianza con otros países y su participación en la Comisión de Relaciones Exteriores.

Tarud, en tanto, de igual manera presidió la Comisión de Relaciones Exteriores y ha sido embajador de Chile ante Arabia Saudita, Australia y la República Popular China, durante los gobiernos de los presidentes Patricio Aylwin, Eduardo Frei y Ricardo Lagos, respectivamente. Será embajador en Bélgica.

Las embajadas de Suecia será dirigida por Rodrigo Olsen, quien registra trayectoria en Cancillería: fue secretario general de Política Exterior, director de Integración Regional Multilateral, director de Asia Pacífico y director de Medio Ambiente y Asuntos Oceánicos. También se ha desempeñado como embajador en Austria y Finlandia, y como representante permanente ante Naciones Unidas en Viena.

Alfonso Silva, quien fue subsecretario de Relaciones Exteriores de Piñera, asumirá en China. Antes, fue embajador de Chile en Estados Unidos, India y Canadá. Roberto Ruiz, por su parte, será cónsul de Bolivia. Ya ha ejercido esa labor en Río Grande, Argentina. También fue encargado de negocios en Venezuela.