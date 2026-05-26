Indagan masivas denuncias en escuelas: las medidas que tomó el alcalde de París para prevenir nuevos casos de abuso infantil

Expertos apuntaron que el principal problema radica en que los auxiliares solo necesitan un certificado básico de gestión infantil para conseguir un trabajo.

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Alrededor de un centenar de guarderías, jardines infantiles y escuelas primarias de París, en Francia, están siendo investigadas por las autoridades, tras una serie de denuncias por abuso masivo de los niños que acuden a ellas.

Es en ese marco que este jueves se inició el juicio a un auxiliar escolar que está acusado de abuso sexual de cinco menores a su cargo, el último caso de una serie que comenzó a destaparse hace un año.

De acuerdo con lo reportado por la prensa gala, varios de los cerca de 15 mil auxiliares, conocidos como animadores, han sido acusados de comportamiento inapropiado, agresivo o sexualizado.

Hace unos días la policía detuvo a 16 personas tras una redada en tres escuelas del distrito 7 de París y, posteriormente, tres de ellas fueron acusadas de comportamiento sexualmente inapropiado hacia menores.

La asociación de actividades extraescolares SOS-Périscolaire aseveró que el principal problema radica en que los animadores solo necesitan un certificado básico de gestión infantil para conseguir un trabajo.

Las medidas para evitar más casos de abuso infantil

Al abordar el tema, el nuevo alcalde de París, Emmanuel Grégoire, se comprometió a reformar el sistema de contratación con una inversión de 20 millones de euros para la formación y supervisión de estos trabajadores.

De igual manera, ratificó que de ahora en adelante los animadores serán suspendidos de manera automática tras una sola queja.

Según se reportó, en lo que va del año casi 80 de estos trabajadores han sido suspendidos de sus labores por casos vinculados al abuso infantil.