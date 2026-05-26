Mario Marcel rechaza errores de cálculo en proyección de deuda y aclara: “Ocurrió cuando no era ministro”

En esta línea, instó a analizar la respuesta entregada por Nicolás Grau ante esta supuesta subestimación de USD 10.500 millones.

AGENCIA UNO

Mario Marcel, ex ministro de Hacienda de Gabriel Boric, se cuadró con la postura de su sucesor, Nicolás Grau, y descartó errores de cálculo en la proyección de deuda pública para el periodo 2026-2030, como acusó Jorge Quiroz.

En entrevista con radio Biobío, el otrora secretario de Estado explicó que lo señalado por Hacienda responde a una proyección al 2030, “no a la situación actual”.

“Las declaraciones del ministro Quiroz se refieren a la proyección de deuda al 2030, no a la situación actual. El supuesto error se refiere al cambio en las proyecciones entre los informes de finanzas públicas del tercer y cuarto trimestre de 2025, lo que ocurrió cuando yo no era ministro”, argumentó Marcel.

En esta línea, Mario Marcel instó a analizar la respuesta entregada por Nicolás Grau ante esta supuesta subestimación de USD 10.500 millones: “Sugiero revisar eso antes de proyectar supuestos impactos sobre los bolsillos de las familias”.

Al respecto, Grau había expresado que “el ministro de Hacienda se apresura al señalar que habría un cálculo errado en la proyección de deuda que hicimos para 2026-2030. La proyección es consistente y no tiene errores de cálculo”.