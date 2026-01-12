Entre rumores y pistas, el esperado sponsor de Coquimbo Unido

Tras un 2025 histórico, el equipo norteño inicia la nueva temporada rodeado de expectación. Un patrocinador con estética retro, glamour y un guiño a la cultura pop comienza a dejar pistas para su develación.

Entre rumores, redes encendidas y señales vintage, el anuncio que todos esperan está cada vez más cerca. CEDIDA.

Cada año, cuando empieza la temporada de fútbol, los clubes buscan los mejores patrocinadores. Ellos ayudan a que el equipo cumpla sus metas en la nueva temporada.

El año ya empezó y casi todos los equipos de la primera división ya tienen anunciados a sus patrocinadores principales. Pero todavía es un misterio quién será el patrocinador de Coquimbo Unido, campeón de la primera división en 2025.

Después de un 2025 lleno de victorias, el club está en el foco de todos. Los fans quieren saberlo todo. Las redes sociales estallan en conjeturas y teorías sobre quién será el nuevo patrocinador.

En Instagram ya han empezado a aparecer pistas. Se trata de un patrocinador que une casino online y seguridad. Su estilo es retro y glamuroso, con claras influencias de la cultura pop y el toque vintage.

Por ahora, el misterio continúa. La niebla sigue envolviendo todo y las dudas crecen. La espera termina pronto, más temprano que tarde habrá un anuncio oficial que lo revelará todo.