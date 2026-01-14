Tras una temporada histórica, Coquimbo Unido confirma a Pin-Up como su nuevo patrocinador para 2026. La alianza llega luego del primer título de liga del club y promete impulso deportivo y financiero.

Apoyo económico, visibilidad y conexión con los hinchas marcan el inicio de esta nueva etapa. CEDIDA.

Finalmente se ha confirmado quién acompañará a Coquimbo Unido en la temporada 2026: el patrocinador es Pin-Up. La temporada 2025 quedará para siempre en la historia del club.

Fue el primer campeonato en la historia de Coquimbo Unido, cuando ganó la Liga de Primera División de Chile con una ventaja de 17 puntos sobre Universidad Católica. Los expertos calificaron este triunfo como un fenómeno del siglo XXI en el fútbol chileno. El equipo brilló durante todo el año: 23 victorias, 6 empates y solo 1 derrota en 30 partidos de liga. Un jugador clave fue el experto delantero panameño Cecilio Waterman, quien marcó goles decisivos en momentos cruciales.

Pero el verdadero secreto del éxito fue un equipo unido, formado por jugadores poco conocidos que, bajo la dirección del cuerpo técnico, superaron a clubes mucho más reconocidos. Además, Coquimbo Unido llegó hasta los cuartos de final de la Copa Chile 2025, demostrando su solidez en todas las competiciones.

En este contexto, llega Pin-Up, una marca que trabaja con el fútbol desde 2016. Apoya a los clubes tanto a través de su programa de afiliados Pin-Up Partners como mediante patrocinios directos de marca.

La compañía se enfoca en crear visibilidad de marca, contenido en colaboración y conexión con los fans. Gracias a este patrocinio, el club recibe apoyo financiero fundamental, que ayuda en la operación diaria, mantenimiento y desarrollo del equipo.

Parece que Pin-Up ha tomado por costumbre apoyar a los campeones de Chile. Los fanáticos esperan que esta colaboración sea fructífera y que ambos, club y marca, alcancen nuevas alturas en esta temporada 2026.