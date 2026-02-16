Limache como puntero exclusivo y Colo Colo en la parte alta: así va la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Con solo 3 fechas disputadas, Deportes Limache es el único equipo que se mantiene invicto en la Liga de Primera del fútbol chileno.

Este fin de semana se llevó a cabo la fecha 3 de la Liga de Primera 2026 del fútbol chileno, donde Deportes Limache quedó como puntero exclusivo, mientras que Colo Colo fue el único de los equipos grandes que pudo celebrar.

La tercera jornada del Campeonato Nacional estuvo marcada por la disputa de dos clásicos. En el primer de ellos, Coquimbo Unido se impuso de visitante por 1-0 sobre Deportes La Serena en un caliente duelo, mientras que en el sur la U de Concepción y Deportes Concepción se vieron las caras en el Ester Roa, lugar en el cual el Campanil resultó victorioso por 2-1.

Respecto a la U de Chile, sigue sembrando dudas tras un nuevo empate 0-0. Esta vez fue contra Palestino, en un encuentro que no estuvo exento de polémicas, debido al gol que le anularon a los azules en los descuentos.

En cuanto a la UC, perdió 3-2 frente a Cobresal en El Salvador, en un encuentro que tuvo golazos para todos los gustos.

Colo Colo se encargó de bajar el telón de la fecha 3 de la Liga de Primera. Los dirigidos por Fernando Ortiz repitieron la fórmula del partido pasado y vencieron en los descuentos a Unión La Calera gracias a la anotación de Maximiliano Romero. De esta forma, el Tano respira en medio de los cuestionamientos que ha desatado el nivel de juego del Cacique.

Los resultados de la fecha 3 de la Liga de Primera del fútbol chileno 2026

Everton 0-3 Huachipato.

Palestino 0-0 Universidad de Chile .

. Deportes La Serena 0-1 Coquimbo Unido .

. Deportes Limache 2-1 O’Higgins .

. Cobresal 3-2 Universidad Católica .

. Universidad de Concepción 2-1 Deportes Concepción .

. Ñublense 1-0 Audax Italiano .

. Colo Colo 1-0 Unión La Calera.

Así va la tabla de posiciones de la Liga de Primera