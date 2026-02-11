Esteban Paredes debutará como DT: el vínculo que lo une al primer equipo que dirigirá

El histórico goleador del fútbol chileno ya cumplió funciones dentro del club, que tuvo un duro 2025 y lo vio perder la categoría.

El goleador histórico del fútbol chileno, Esteban Paredes, tendrá a sus 45 años su primera experiencia como DT. El ex jugador regresa a un viejo amor en su carrera: Santiago Morning. El Chago busca dejar atrás un complejo presente y pretende encontrar en el Tanque su ticket para volver a Primera B luego de descender a Segunda División tras una pésima campaña en 2025.

De acuerdo a información de Primera B Chile, el ex mundialista, que también es el director deportivo del club, se impuso a otras opciones como la de Jaime Vera. Así, será encargado de reemplazar a Cristián Febre, quien ya fue presentado por el Santiago City, club que también comparte categoría con los microbuseros.

Como jugador, Paredes tuvo su debut como profesional en Santiago Morning, donde tuvo cinco etapas distintas. En ellas registró 96 goles y 48 asistencias en 180 partidos oficiales. De hecho, su vínculo fue tan fuerte que en 2024 el club lo convenció de regresar a la actividad cuando ya había colgado sus botines oficialmente.

Esteban Paredes será el nuevo DT de Santiago Morning: el duro 2025 del club

Como director deportivo, Paredes acompañó al club en cada compromiso del equipo en el banco de suplentes, lo que le costó una doble denuncia por Magallanes y Cobreloa, que fueron derrotados por el Chago. Los clubes lo acusaron de impartir instrucciones “como un director técnico” sin un contrato “para cumplir dicha labor”, lo que llegó a la Primera Sala del Tribunal de disciplina de la ANFP con un fallo a favor de los denunciantes, que finalmente fue revocado por la Segunda Sala.

No obstante, Santiago Morning terminó perdiendo la categoría por otro fallo del tribunal. El elenco microbusero fue castigado con una resta de nueve puntos por problemas en el pago de cotizaciones, lo que lo dejó en el último lugar.

“Hicimos 38 puntos en cancha, es lamentable lo que nos ocurrió. Esos nueve puntos que nos faltan fueron del año pasado, tendrían que habernos quitado el año pasado, no este año…, es lamentable, no sé quienes son los jueces que dictaminan esto“, reclamó Paredes en aquella oportunidad. Ahora tendrá en sus manos la oportunidad de devolver a Santiago Morning donde habitó los últimos años.