“Yo sí veo una idea de juego”: Fernando Ortiz se defiende de las críticas y aborda molestia de hinchas de Colo Colo

El DT del Cacique buscará corregir los errores de la Fecha 1 para obtener su primera victoria en la Liga de Primera contra Everton este sábado.

Colo Colo busca dejar atrás su mal comienzo en la Liga de Primera 2026 y ahora se preparan para medirse frente a Everton en la segunda fecha, en lo que será su primer partido como local este año en el Estadio Monumental.

Producto de la derrota el sábado pasado ante Deportes Limache por 3-1, el técnico del Cacique, Fernando Ortiz, quedó en la cuerda floja, ya que solamente ha logrado ganar cuatro de los 10 partidos oficiales que ha dirigido desde su llegada al club.

En este contexto, el DT trasandino ha sido blanco de duras críticas, por lo que es vital obtener una victoria contra el conjunto viñamarino para no seguir cediendo terreno.

Fernando Ortiz responde a la molestia de los hinchas de Colo Colo

“El descontento a nivel de hincha es notorio y nosotros mismos nos damos cuenta de esa situación y a nosotros también nos duele, porque nosotros también queremos ganar”, expresó Fernando Ortiz en conferencia de prensa.

A pesar de esto, declaró que sí ha notado dentro de la cancha una idea de juego. “Con respecto a la (inexistente) idea de juego, yo no coincido. Yo sí veo una idea de juego que quizás es muy clara a la hora de ser un equipo protagonista. Que tenemos que corregir ciertas situaciones que nos pasó en la primera fecha, sí, y son evidentes, sí, también. Pero esta idea de juego de proponer y buscar siempre el arco rival está”, aseguró.

En cuanto a los rumores que indican que la relación del entrenador con algunos de los jugadores del plantel no es la óptima, situación por la cual también se especula sobre una posible salida anticipada de Ortiz, el argentino manifestó que “confío en el plantel que tengo y el rendimiento que los chicos pueden dar dentro del campo de juego”.

Siguiendo en esa línea, expresó que “soy de los entrenadores que entiende la silla que ocupo. Yo no soy de los entrenadores que alborotan ciertas circunstancias. Sabemos que el sábado tenemos un partido en casa donde tenemos que cambiar la imagen en todos los sentidos y los jugadores lo saben, yo lo sé y haremos el mejor partido que podamos hacer”.

El partido de Colo Colo vs Everton por la segunda fecha de la Liga de Primera del fútbol chileno se disputará el sábado 7 de febrero a las 20:30 horas en el Estadio Monumental.