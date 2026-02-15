Luto en Colo Colo: quién era Carlos Cortés, el director de Blanco y Negro que falleció este domingo

Este domingo se confirmó la muerte de Carlos Cortés, director de ByN que hace un tiempo fue acusado de agredir a Aníbal Mosa en medio de una reunión de directorio.

Previo al duelo de Colo Colo ante Unión La Calera por la tercera fecha de la Liga de Primera del fútbol chileno, una lamentable noticia enluta a la institución.

Lo anterior, debido a que el director de Blanco y Negro (ByN), Carlos Cortés, falleció este domingo 15 de febrero producto de un infarto, cuya información la ratificaron dos miembros del bloque Vial/Ruiz-Tagle, del cual formaba parte.

Protagonizó pelea con Aníbal Mosa: quién era Carlos Cortés, el director de Colo Colo que falleció

Carlos Cortés se incorporó al directorio de Blanco y Negro en 2019, siendo parte del bloque Vial.

Cortés estudió en la Universidad Católica tras egresar del Colegio Verbo Divino, titulándose de abogado en 1995 y en la actualidad es parte del estudio jurídico Cortés y Rodríguez Abogados.

cortesyrodriguez.cl.

El jurista era reconocido como uno de los abogados penales y económicos más connotados del país, además de ser destacado como uno de los mejores docentes de la Facultad de Derecho en la UC, donde realizó clases de derecho penal y derecho procesal penal, entre 2002 y 2012.

En este marco, ganó notoriedad por su rol como defensor en diferentes causas de gran connotación pública, como el Caso Penta, Caso Coimas, Caso Inverlink y Caso SQM, entre otros, además de representar al entonces ministro Felipe Larraín cuando fue investigado por eventual malversación de fondos tras un viaje a la Universidad de Harvard.

Pero Cortés también defendió al ex senador Jaime Orpis, involucrado en el Caso Corpesca, donde fue condenado por cohecho, lavado de activos y fraude al fisco, siendo condenado a cinco años y un día de presidio.

El año pasado, su nombre reflotó tras ser acusado de agredir al presidente de la concesionaria, Aníbal Mosa, quien afirmó haber sido víctima de golpes de puño, situación por la cual terminó constatando lesiones en una clínica de Santiago, en silla de ruedas y portando una bota y un cuello ortopédico.