PIN-UP y el Sevilla FC se asocian para expandir su presencia en Latinoamérica

La marca PIN-UP anunció una alianza estratégica con el Sevilla FC, consolidando su apuesta por el mercado latinoamericano al convertirse en socio regional del club español.

El Sevilla FC es uno de los clubes más reconocidos de Europa, con más de cien años de historia y 7 títulos continentales. La asociación responde a una estrategia enfocada en Latinoamérica, donde el fútbol transciende lo deportivo y ocupa un rol central en la cultura.

LaLiga mantiene un liderazgo sólido en la región, donde cada temporada convoca a millones. En este entorno, el Sevilla FC se ha distinguido por su capacidad para atraer y potenciar talento latinoamericano, fortaleciendo así su identidad internacional. El club figura entre los más seguidos de la competencia, con una audiencia y presencia digital que continúan creciendo de manera constante.

Lorenzo Aldobrandini, Director de Patrocinios, afirmó que el acuerdo con PIN-UP permitirá acercar aún más la marca Sevilla FC a los aficionados de México y Latinoamérica, reforzando su posicionamiento regional y fomentando el crecimiento conjunto.

La unión entre una marca consolidada como PIN-UP y un club histórico como el Sevilla FC refuerza el compromiso de acercar el fútbol europeo a los fans latinoamericanos. Esta asociación permitirá desarrollar iniciativas que aporten valor a la experiencia del aficionado, fortaleciendo el vínculo entre el club y su comunidad internacional.