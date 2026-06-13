Gobierno sale al paso de la ofensiva del PC contra Ley Naín-Retamal: Arrau anuncia urgencia a dos proyectos para fortalecer protección policial

El ministro de Seguridad anunció vía X que el lunes ingresará urgencia a las iniciativas, atendiendo una solicitud de la bancada de RN.

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, anunció este sábado que el lunes ingresará urgencia a dos proyectos de ley orientados a fortalecer la protección de las policías, en respuesta a la moción del Partido Comunista que busca derogar aspectos centrales de la Ley Naín-Retamal.

Arrau, a través de su cuenta de X, aseguró que “mientras algunos buscan derogar aspectos centrales de la Ley Naín-Retamal, nosotros seguimos firmes protegiendo a nuestras policías”.

El ministro detalló que serán dos las iniciativas que el Ejecutivo acelerará: el aumento de penas por atentados contra Carabineros y la extensión de la legítima defensa privilegiada a funcionarios que se encuentren en calidad de franco.

Arrau, en esa línea, precisó que la medida se adopta atendiendo una solicitud expresa de la bancada de RN, y cerró con una advertencia: “No retrocederemos en proteger a quienes nos cuidan”.

El anuncio se produce en medio de una semana marcada por el choque entre el PC y el resto del espectro político a raíz de la moción ingresada por la diputada Lorena Pizarro, que propone eliminar la presunción de legítima defensa para policías y gendarmes.

La iniciativa generó un rechazo que cruzó las fronteras del oficialismo: desde el Partido Republicano hasta el Socialismo Democrático —donde el jefe de los diputados socialistas, Raúl Leiva, se declaró “totalmente en contra”— rechazaron la propuesta comunista.

RN había anticipado su propia respuesta legislativa con la denominada agenda Naín-Retamal 2.0, que contempla cinco medidas para reforzar el respaldo institucional a las policías.

Dos de esos ejes son precisamente los que Arrau priorizará con urgencia el lunes, lo que instala al gobierno y a la bancada renovacionista en una misma línea ofensiva frente a la moción del PC.