La iniciativa contempla una inversión cercana a los 110 millones de dólares y contará con una superficie de 27 hectáreas, casi cuatro veces más extensa que el actual recinto del Parque O’Higgins.

El tradicional parque de diversiones Fantasilandia se encuentra ad portas de celebrar medio siglo de historia y lo hará con uno de los cambios más importantes desde su inauguración: el traslado definitivo de sus operaciones a un moderno complejo ubicado en la comuna de San Bernardo.

La administración del recinto confirmó que estas vacaciones de invierno serán las últimas que los visitantes podrán disfrutar en las instalaciones ubicadas en el Parque O’Higgins, marcando el inicio de la despedida de uno de los panoramas familiares más emblemáticos de la capital.

Según lo informado por la empresa, el parque continuará funcionando durante los próximos meses, pero tras la temporada de verano de 2027 comenzará un extenso proceso de desmontaje y traslado de sus atracciones hacia su nuevo destino.

Desde la compañía explicaron que el cambio requiere un trabajo de gran envergadura debido a los estrictos estándares técnicos y de seguridad que implica mover atracciones mecánicas de gran tamaño.

Fantasilandia inicia cuenta regresiva para su llegada a San Bernardo: estas serán sus nuevas atracciones

El nuevo complejo estará ubicado en la avenida Presidente Jorge Alessandri Rodríguez, en el sector Lo Infante de San Bernardo, y promete convertirse en uno de los mayores centros de entretención del país.

La iniciativa contempla una inversión cercana a los 110 millones de dólares y contará con una superficie de 27 hectáreas, casi cuatro veces más extensa que el actual recinto del Parque O’Higgins.

La apertura preliminar de esta área está proyectada para fines de diciembre de 2026, mientras que la inauguración completa del nuevo Fantasilandia, incluyendo los juegos mecánicos trasladados desde Santiago, se estima para finales de 2027.

Estas serán sus nuevas atracciones