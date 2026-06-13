Amenaza de tiroteo obliga al Instituto Nacional a dar clases online y Desbordes anuncia acciones legales con emplazamiento al SLEP 

Videos difundidos el jueves por la noche mostraban material balístico y apuntaban a ex alumnos expulsados como responsables de las intimidaciones.

El Instituto Nacional pasará a clases en formato online a partir del lunes 16 de junio, luego de que durante la noche del jueves 11 circularan videos con amenazas de tiroteo contra el establecimiento.

Las grabaciones incluían material balístico y, según pesquisas de la dirección del recinto y del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santiago Centro, los aparentes responsables serán estudiantes recientemente expulsados que buscarían tomar represalias.

La medida estuvo precedida por la suspensión de clases el viernes, tanto en la jornada de mañana como de tarde. El SLEP resolvió además iniciar contacto con el Ministerio Público y tramitar una querella, según informó la directora ejecutiva del recinto, Paulina Retamales.

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, en esa misma línea, anunció que la municipalidad evalúa acciones legales y apuntó directamente al organismo a cargo del establecimiento: “En este caso, incluso hay una negligencia del SLEP, que no aportó los antecedentes en la Corte de Apelaciones en Santiago, para una expulsión que estaba más que justificada”, señaló.

Desbordes enumeró además otros episodios que, a su juicio, configuran un patrón: la falta de apoyo a la directora subrogante, la ausencia de condena explícita ante los hechos de violencia y el ataque a un periodista fuera del recinto. “Un cúmulo de hechos que hacen que estemos evaluando acciones legales, porque esto no puede continuar”, afirmó.

El caso se enmarca en una serie de amenazas que han perturbado el funcionamiento de establecimientos educacionales en distintas partes del país.