, el Minvu explicó que numerosas familias manifestaron preocupación respecto al destino de los fondos destinados al ahorro habitacional.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) informó que los recursos depositados en las libretas de ahorro para la vivienda de BancoEstado no han sido retenidos ni serán alcanzados por las medidas de cobro impulsadas por la Tesorería General de la República (TGR) contra deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE).

La aclaración surge en medio de la controversia generada por los procesos de cobranza iniciados por la TGR, que han incluido embargos a más de 1.500 personas con deudas pendientes asociadas al sistema de financiamiento estudiantil.

Minvu aclara que ahorros para la vivienda no serán afectados por embargos relacionados con el CAE

A través de una declaración pública, el Minvu explicó que numerosas familias manifestaron preocupación respecto al destino de los fondos destinados al ahorro habitacional, por lo que la cartera decidió consultar directamente a la Tesorería.

En ese contexto, la institución aseguró que “para tranquilidad de las familias que nos han contactado, aclaramos que consultamos al ente recaudador, Tesorería General de la República (TGR), y podemos asegurar que los ahorros en libretas de ahorro para vivienda de BancoEstado no se han embargado ni se verán afectados por las medidas de cobro de crédito CAE”.

Según cifras entregadas por la Tesorería, más de 550 mil personas mantienen compromisos impagos relacionados con el Crédito con Aval del Estado, situación que ha obligado al Fisco a asumir obligaciones por montos que superan los $4 billones.

Desde la TGR recalcaron que el proceso de recuperación de recursos públicos continuará desarrollándose conforme a la legislación vigente.

El tesorero general, Hernán Nobizelli, señaló que “el hecho de que las medidas de embargo aplicadas hasta ahora se hayan concentrado en contribuyentes con mayores niveles de ingreso o alto patrimonio no implica la suspensión del proceso ni limita la adopción de futuras acciones respecto de quienes mantengan obligaciones pendientes sin regularizar”.