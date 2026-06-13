Casa de Moneda repone medalla de Boric, sube su valor y el stock desaparece nuevamente

A pesar del incremento, el interés del público se mantuvo intacto y las unidades disponibles volvieron a venderse en un corto período de tiempo.

La medalla coleccionable dedicada al expresidente Gabriel Boric volvió a captar la atención de los coleccionistas y seguidores de la historia política nacional. Tras reponer unidades en su tienda virtual, la Casa de Moneda Chile volvió a quedarse sin stock en pocas horas, pese a que el producto regresó con un precio superior al de su lanzamiento inicial.

La pieza fue presentada por primera vez durante mayo como parte de una colección que homenajea a figuras relevantes de la vida política, social y cultural del país. En aquella oportunidad, la medalla tenía un valor de $27.990 y las existencias se agotaron rápidamente debido a la alta demanda.

Tras la reposición realizada en los últimos días, los usuarios pudieron nuevamente adquirir la medalla a través de la plataforma digital de la institución. Sin embargo, el valor aumentó a $33.990, es decir, $6.000 más respecto a su precio original.

Casa de Moneda repone medalla de Boric

A pesar del incremento, el interés del público se mantuvo intacto y las unidades disponibles volvieron a venderse en un corto período de tiempo.

La medalla está elaborada en bronce y se entrega en un estuche de felpa especialmente diseñado para su conservación. Además, posee un diámetro de 70 milímetros y un peso aproximado de 184 gramos.

Según la información proporcionada por Casa de Moneda, el producto cuenta con dimensiones de 16,1 centímetros de largo, 11,1 centímetros de ancho y 4,3 centímetros de alto.

Uno de los elementos más distintivos de esta edición es que se convirtió en la primera medalla presidencial fabricada por la entidad que incorpora escritura braille en su anverso, una característica que fue destacada durante su lanzamiento.

La colección de medallas presidenciales también incluye representaciones de figuras como Michelle Bachelet, Sebastián Piñera, Salvador Allende, Eduardo Frei Montalva, Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Patricio Aylwin.