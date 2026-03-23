VIDEOS – Los goles, el penal del triunfo y las celebraciones de Wanderers al ganar la Copa Libertadores Sub 20

Desde los 12 pasos, el equipo porteño fue más eficaz que cuadro carioca, al que venció por 5-4.

Santiago Wanderers se transformó en el primer equipo chileno en ganar la Copa Libertadores Sub 20, tras derrotar en los lanzamientos penales a Flamengo, de Brasil.

El equipo porteño jugó un buen partido ante un cuadro teóricamente superior y, pese a que comenzó perdiendo, consiguió el gol del empate cuando se disputaba el último minuto del encuentro disputado en el estadio del club Independiente del Valle, en Quito, Ecuador.

El marcador lo abrió para los cariocas Alan Santos, cuando se disputaba el minuto 66, pero desde ese momento el equipo porteño tomó el control de las acciones y comenzó a presionar sobre el arco rival.

Cuando se jugaba el minuto 98, Sebastián Vargas recogió un rebote y anotó el gol de la igualdad, con lo que se llegó a los lanzamientos penales.

Desde los 12 pasos, Wanderers fue más eficaz que Flamengo, al que venció por 5-4, con lo que ganó la Copa Libertadores Sub 20.

Con su victoria, el cuadro chileno obtuvo además el derecho a jugar la Copa Intercontinental ante el campeón de Europa, cuyo rival será el ganador de la final que disputarán los ganadores de las semifinales que disputarán el Real Madrid ante el PSG, y Benfica ante Brujas,

Celebraciones tras triunfo de Wanderers en la Copa Libertadores

Una vez que el equipo porteño logró el triunfo, hinchas salieron a las calles a celebrar tanto en Valparaíso como en otras ciudades.

Los miles de seguidores del cuadro caturro que se reunieron en la Plaza Victoria para ver el partido en pantalla gigante iniciaron de inmediato los festejos en el centro de la ciudad.

Además, en los cerros del puerto, miles más salieron a las calles para celebrar la histórica obtención de la Copa Libertadores por parte de Wanderers.

Pero también en otras ciudades, como Santiago, fueron muchos los que tocaron las bocinas de sus autos para manifestar su alegría por el logro.