Cuándo inician U Católica y Coquimbo su participación en la Copa Libertadores 2026

Los cruzados quedaron en el “grupo de la muerte”, junto con Boca Juniors, Cruzeiro y Barcelona.

Universidad Católica y Coquimbo ya conocen a sus rivales en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, en la que los cruzados enfrentarán a Boca Juniors (Argentina), Cruzeiro (Brasil) y Barcelona (Ecuador), mientras que los piratas jugarán con Nacional (Uruguay), Universitario (Perú) y Deportes Tolima (Colombia).

Tras el sorteo de la Conmebol, los analistas apuntaron que los universitarios quedaron en el que denominaron como el “grupo de la muerte”.

Los coquimbanos, por su parte, enfrentarán, entre otros, al equipo colombiano que dejó fuera de la competencia a O’Higgins de Rancagua.

En concreto, los ocho grupos de la Copa Libertadores 2026 quedaron conformados de la siguiente manera:

Grupo A : Flamengo (Brasil), Estudiantes de La Plata (Argentina), Cusco (Perú) e Independiente Medellín (Colombia).

: Flamengo (Brasil), Estudiantes de La Plata (Argentina), Cusco (Perú) e Independiente Medellín (Colombia). Grupo B : Nacional (Uruguay), Universitario (Perú), Coquimbo Unido (Chile) y Deportes Tolima (Colombia).

: Nacional (Uruguay), Universitario (Perú), y Deportes Tolima (Colombia). Grupo C : Fluminense (Brasil), Bolívar (Bolivia), Deportivo La Guaira (Venezuela) y Independiente Rivadavia (Argentina).

: Fluminense (Brasil), Bolívar (Bolivia), Deportivo La Guaira (Venezuela) y Independiente Rivadavia (Argentina). Grupo D : Boca Juniors (Argentina), Cruzeiro (Brasil), Universidad Católica (Chile) y Barcelona (Ecuador).

: Boca Juniors (Argentina), Cruzeiro (Brasil), y Barcelona (Ecuador). Grupo E : Peñarol (Uruguay), Corinthians (Brasil), Santa Fe (Colombia) y Platense (Argentina).

: Peñarol (Uruguay), Corinthians (Brasil), Santa Fe (Colombia) y Platense (Argentina). Grupo F : Palmeiras (Brasil), Cerro Porteño (Paraguay), Junior (Colombia) y Sporting Cristal (Perú).

: Palmeiras (Brasil), Cerro Porteño (Paraguay), Junior (Colombia) y Sporting Cristal (Perú). Grupo G : Liga de Quito (Ecuador), Lanús (Argentina), Always Ready (Bolivia) y Mirassol (Brasil).

: Liga de Quito (Ecuador), Lanús (Argentina), Always Ready (Bolivia) y Mirassol (Brasil). Grupo H: Independiente del Valle (Ecuador), Libertad (Paraguay), Rosario Central (Argentina) y UCV FC (Venezuela).

Cuándo parten Católica y Coquimbo en la Copa Libertadores 2026

De acuerdo con lo dispuesto por la Conmebol, la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 se disputará a partir del próximo martes 7 de abril.

El resto de los partidos están programados para los siguientes días:

Fecha 2 : 14 al 16 de abril

: 14 al 16 de abril Fecha 3 : 28 al 30 de abril

: 28 al 30 de abril Fecha 4 : 5 al 7 de mayo

: 5 al 7 de mayo Fecha 5 : 19 al 21 de mayo

: 19 al 21 de mayo Fecha 6: 26 al 28 de mayo

Finalizada esta fase, los dos primeros equipos de cada grupo pasan a los octavos de final del torneo continental.

Estos se disputarán en las siguientes fechas:

Partidos de ida : 11 al 13 de agosto

: 11 al 13 de agosto Partidos de vuelta: 18 al 20 de agosto

Los cuartos de final, en tanto, se jugarán los días:

Partidos de ida : 8 al 10 de septiembre

: 8 al 10 de septiembre Partidos de vuelta: 15 al 17 de septiembre

Las semifinales de la Copa Libertadores 2026 se llevarán a cabo:

Partidos de ida : 13 y 14 de octubre

: 13 y 14 de octubre Partidos de vuelta: 20 y 21 de octubre

Por último, la final del principal torneo futbolístico del continente se disputará en la ciudad de Montevideo, el 28 de noviembre.