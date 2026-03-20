Cuándo inician U Católica y Coquimbo su participación en la Copa Libertadores 2026

Universidad Católica y Coquimbo ya conocen a sus rivales en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, en la que los cruzados enfrentarán a Boca Juniors (Argentina), Cruzeiro (Brasil) y Barcelona (Ecuador), mientras que los piratas jugarán con Nacional (Uruguay), Universitario (Perú) y Deportes Tolima (Colombia).
Tras el sorteo de la Conmebol, los analistas apuntaron que los universitarios quedaron en el que denominaron como el “grupo de la muerte”.
Los coquimbanos, por su parte, enfrentarán, entre otros, al equipo colombiano que dejó fuera de la competencia a O’Higgins de Rancagua.
En concreto, los ocho grupos de la Copa Libertadores 2026 quedaron conformados de la siguiente manera:
- Grupo A: Flamengo (Brasil), Estudiantes de La Plata (Argentina), Cusco (Perú) e Independiente Medellín (Colombia).
- Grupo B: Nacional (Uruguay), Universitario (Perú), Coquimbo Unido (Chile) y Deportes Tolima (Colombia).
- Grupo C: Fluminense (Brasil), Bolívar (Bolivia), Deportivo La Guaira (Venezuela) y Independiente Rivadavia (Argentina).
- Grupo D: Boca Juniors (Argentina), Cruzeiro (Brasil), Universidad Católica (Chile) y Barcelona (Ecuador).
- Grupo E: Peñarol (Uruguay), Corinthians (Brasil), Santa Fe (Colombia) y Platense (Argentina).
- Grupo F: Palmeiras (Brasil), Cerro Porteño (Paraguay), Junior (Colombia) y Sporting Cristal (Perú).
- Grupo G: Liga de Quito (Ecuador), Lanús (Argentina), Always Ready (Bolivia) y Mirassol (Brasil).
- Grupo H: Independiente del Valle (Ecuador), Libertad (Paraguay), Rosario Central (Argentina) y UCV FC (Venezuela).
Cuándo parten Católica y Coquimbo en la Copa Libertadores 2026
De acuerdo con lo dispuesto por la Conmebol, la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 se disputará a partir del próximo martes 7 de abril.
El resto de los partidos están programados para los siguientes días:
- Fecha 2: 14 al 16 de abril
- Fecha 3: 28 al 30 de abril
- Fecha 4: 5 al 7 de mayo
- Fecha 5: 19 al 21 de mayo
- Fecha 6: 26 al 28 de mayo
Finalizada esta fase, los dos primeros equipos de cada grupo pasan a los octavos de final del torneo continental.
Estos se disputarán en las siguientes fechas:
- Partidos de ida: 11 al 13 de agosto
- Partidos de vuelta: 18 al 20 de agosto
Los cuartos de final, en tanto, se jugarán los días:
- Partidos de ida: 8 al 10 de septiembre
- Partidos de vuelta: 15 al 17 de septiembre
Las semifinales de la Copa Libertadores 2026 se llevarán a cabo:
- Partidos de ida: 13 y 14 de octubre
- Partidos de vuelta: 20 y 21 de octubre
Por último, la final del principal torneo futbolístico del continente se disputará en la ciudad de Montevideo, el 28 de noviembre.