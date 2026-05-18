Las razones detrás del premio que recibió la familia Luksic de parte del rey de España

El rey Felipe VI entregó el premio Enrique V. Iglesias a la familia Luksic en reconocimiento a su trayectoria empresarial y “contribución positiva”.

Este lunes, el rey de España, Felipe VI, entregó a la familia Luksic el premio Enrique V. Iglesias al Desarrollo del Espacio Empresarial Iberoamericano, siendo la primera vez que se otorga a un grupo chileno.

De acuerdo a la Casa Real de España, la decisión de entregar este galardón a la familia chilena responde al “reconocimiento a su trayectoria empresarial y a su contribución al fortalecimiento de las relaciones económicas y empresariales en el ámbito iberoamericano“.

En representación de la familia, asistieron a la ceremonia: Jean Paul Luksic, Gabriela Luksic, Paola Luksic, Fernanda Luksic y Mara Luksic.

El premio que recibió la familia Luksic de parte del rey de España

En este marco, el rey Felipe VI agradeció la labor de la familia: “Felicidades y mucho ánimo, y para continuar esa tarea que, como digo, es de todos una tarea de contribuir a que Iberoamérica realmente sea algo positivo en el mundo, algo que aporte para una nueva fase en nuestro mundo, que podamos gozar de estabilidad, bienestar, esperanza”.

Desde la Casa Real de España expusieron que “el jurado otorgó el galardón en 2024 a la familia Luksic por su enorme trayectoria empresarial en Chile, donde hoy tiene participación en minería, banca, transporte, bebidas, manufactura y energía, manteniendo siempre un compromiso social filantrópico a través de la Fundación Luksic con la que impacta a miles de personas anualmente, consolidándose como uno de los grupos empresariales más relevantes de Latinoamérica”.

Casa Real de España.

En la instancia también se hicieron presentes el ex presidente de España, Felipe González; el secretario general Iberoamericano, Andrés Allamand; el secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos, Mariano Jabonero; la secretaria de Estado de Comercio, Amparo López Senovilla; la presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) y la secretaria del jurado, Núria Vilanova.

Respecto al galardón, este se creó en 2014 y lleva el nombre de quien fue secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (Cepal) entre 1972 y 1985.

Con ello, se busca reconocer la labor de personalidades que contribuyen de manera extraordinaria al desarrollo económico y empresarial de los países iberoamericanos, y al fortalecimiento de un espacio compartido basado en la cooperación, la inversión y la promoción del comercio.