Código *21: la nueva estafa con la que ciberdelincuentes pueden desviar tus llamadas y acceder a cuentas bancarias

Instituciones bancarias han encendido la alerta por una nueva modalidad de fraude, donde los estafadores pueden tomar el control del teléfono de la víctima.

Una nueva modalidad de estafa telefónica ha encendido las alarmas de la población y de las instituciones financieras.

Bajo el nombre de vishing, delincuentes buscan tomar el control de las comunicaciones de los usuarios para evadir medidas de seguridad bancarias, obtener datos de acceso, números de tarjetas y vaciar cuentas.

El fraude inicia con una llamada desde un número desconocido, donde los estafadores simulan ser ejecutivos bancarios y dan falsas alertas sobre movimientos sospechosos o bloqueo de cuentas. De acuerdo a organización de seguridad, se ha hecho usual el uso de Inteligencia Artificial (IA) por medio del deepfake de audio.

Con ello, los sujetos no solamente simulan ser ejecutivos de bancos o empresas, sino que también pueden clonar voces de personas cercanas para solicitar dinero ante supuestas emergencias.

Código *21: la estafa telefónica con la que delincuentes interceptan datos de usuarios

Después de dar datos generales de la víctima para reforzar la credibilidad de la estafa, los delincuentes le comentan que para solucionar los problemas o transacciones falsas, el usuario debe marcar en su teléfono el código *21, seguido de un número telefónico dictado por ellos.

Al digitar dicho código, el usuario activa el desvío remoto de llamadas hacia el dispositivo de los estafadores. Cuando se concreta el desvío, los delincuentes interceptan todas las llamadas destinadas a la víctima.

De esta manera, logran recibir las llamadas de verificación del banco, capturar los códigos de seguridad dictados por voz y autorizar transferencias.

Recomendaciones para no caer en este tipo de estafas

Las entidades bancarias, ante la masificación de esta práctica, han recalcado que jamás pedirán digitar códigos como el *21 ni solicitarán claves y otro tipo de datos bancarios a través de llamados.

Otra recomendación es que si recibe un llamado de un familiar pidiendo dinero y su voz se escucha antinatural, cuelgue y confirme la identidad llamándolo al número que tenga registrado o pidiéndole datos que solamente él conozca.

Ante cualquier duda, puedes comunicarte con el número de emergencias bancarias 1212 o contactar directamente al banco.