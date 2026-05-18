Programación equipos chilenos en Libertadores y Sudamericana: cuándo y dónde ver a la UC, Coquimbo, O’Higgins, Audax y Palestino

La UC y Coquimbo podrían sellar su clasificación a octavos en Libertadores. En Sudamericana, O’Higgins busca acercarse a los playoffs.

Los equipos chilenos nuevamente salen a la cancha en el plano internacional, en el marco de la fecha 5 de la fase de grupos de la Copa Libertadores y Sudamericana.

La acción iniciará este martes en el norte, cuando Coquimbo Unido reciba a Deportes Tolima por la Gloria Eterna, un duelo crucial en su objetivo de meterse a octavos. A la misma hora, Audax Italiano hará lo propio ante Barracas Central en la Gran Conquista.

El miércoles, O’Higgins viajará a Montevideo para enfrentar a Boston River, mientras que Palestino visitará a Gremio en Porto Alegre.

Volviendo a lo que es la Copa Libertadores, la U Católica enfrentará a Barcelona de Guayaquil en el Claro Arena, en lo que será su último partido de local por la fase de grupos. Los de Garnero pueden sellar su clasificación esta semana, pero dependen de una serie de resultados.

Cuándo, a qué hora y dónde ver a los equipos chilenos por la fecha 5 de Copa Libertadores y Sudamericana

Los encuentros se podrán en vivo a través de diversas señales, tales como ESPN Premium, CHV, DSports y la plataforma Disney+. Revisa la programación de esta semana:

Martes 19 de mayo

18:00 horas: Coquimbo Unido vs. Tolima . Francisco Sánchez Rumoroso / ESPN y Disney+.

. Francisco Sánchez Rumoroso / ESPN y Disney+. 18:00 horas: Audax Italiano vs. Barracas Central. La Florida / ESPN y Disney+.

Miércoles 20 de mayo

18:00 horas: Boston River vs. O’Higgins . Centenario / ESPN y Disney+.

. Centenario / ESPN y Disney+. 18:00 horas: Gremio vs. Palestino. Arena do Gremio / DSports y DGO.

Jueves 21 de mayo