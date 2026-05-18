PDG y oposición anuncian interpelación a Trinidad Steinert: “Queremos saber cuál es el plan de seguridad”

“Hasta el momento no hemos conocido ningún elemento, y por eso nos parece importante, y una oportunidad para el gobierno, esta interpelación”, aseveraron los parlamentarios.

AGENCIA UNO

Un grupo de diputados del Partido de la Gente (PDG), el Frente Amplio y el Partido Socialista anunciaron la primera interpelación a un miembro del Gobierno de José Antonio Kast: la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert.

Desde el Congreso Nacional, los legisladores dejaron ver que la intención es que se presente el esperado Plan de Seguridad ante la Cámara de Diputados.

Raúl Leiva (PS), miembro de la Comisión de Seguridad, aseveró que “el Congreso Nacional ha tomado debida cuenta de las problemáticas en materia de seguridad, la inexistencia de un plan efectivo, tal como lo asevera la propia señora ministra, y creemos que es la oportunidad, dentro de las facultades que nos franquea nuestro reglamento y la Constitución Política, vamos a presentar una interpelación en contra de la señora ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert”.

El diputado Leiva recalcó que la intención es que Trinidad Steinert “dé cuenta, ante el Congreso Nacional y particularmente ante esta Corporación, de cuál es el plan del gobierno en materia de seguridad. Hasta el momento no hemos conocido ningún elemento, y por eso nos parece importante, y una oportunidad para el gobierno, esta interpelación”.

La postura fue compartida por su par Jaime Araya (IND-PPD): “La interpelación es la herramienta constitucional para que la ministra venga y nos diga cuál es el plan de seguridad, y no esto que ha dicho la subsecretaria, que queríamos un librito. Queremos saber cuál es el plan, y el plan tiene que tener ejes, medidas inmediatas, de mediano y de largo plazo, y queremos superar este debate absurdo que ha planteado el presidente Kast de la metáfora, de decir que engañó al país diciendo que iban a sacar 300 mil extranjeros”.