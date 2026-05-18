Estado de Excepción: La Moneda busca que FFAA realicen controles de identidad y detenciones

Claudio Alvarado además dio a conocer la intención del Gobierno de reactivar el proyecto de la administración de Gabriel Boric, para reparar a las víctimas de violencia rural.

AGENCIA UNO

Claudio Alvarado, ministro del Interior, estuvo presente en la Cámara de Diputados, donde se votó una nueva extensión del Estado de Excepción Constitucional en la Macrozona Sur, donde anunció que buscarán dotar a las Fuerzas Armadas (FFAA) de nuevas facultades.

Esto, tras recalcar que la aplicación de esta norma ha generado una disminución de los hechos de violencia en el sector: “Hoy día podemos decir que del peak de eventos del año 2023 a la fecha hay una disminución de un 80%. Del año 2025 al 10 de mayo de 2026 hay una disminución de un 4%; o sea, desde 550 eventos pasamos a 116 y de 116 a 111”.

En esta línea, Alvarado indicó que el Ejecutivo ingresó un proyecto de ley para modificar la norma del estado de excepción constitucional, para que las FFAA realicen controles de identidad preventivos, registro de vestimentas y vehículos, además de concretan detenciones en flagrancia.

Junto con ello, el titular de Interior aseguró que “para efectos de una mejor coordinación y de mayor efectividad también estamos viendo la opción de que próximamente exista un mando unificado en la jefatura de la defensa en toda el área de excepción”.

Claudio Alvarado además dio a conocer la intención del Gobierno de reactivar el proyecto de la administración de Gabriel Boric, para reparar a las víctimas de violencia rural.