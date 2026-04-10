Sin Colo Colo: la programación de la fecha 9 de la Liga de Primera del fútbol chileno

Revisa la agenda de partidos, el duelo que irá por TV abierta, y la razón por la que Colo Colo no jugará este fin de semana.

Este viernes comienza la fecha 9 de la Liga de Primera del fútbol chileno, donde destacan diversos partidos.

En esta nueva jornada del Campeonato Nacional, la acción iniciará en Rancagua donde O’Higgins recibirá a Huachipato en el Estadio El Teniente. Los Celestes llegan con confianza tras tener un exitoso debut en la Copa Sudamericana ante Millonarios.

Durante el sábado, Audax Italiano hará de local frente a Universidad Católica. Ambos equipos buscarán dar vuelta la página luego de caer en la Copa Sudamericana y Libertadores, respectivamente.

Para el domingo, destaca el encuentro entre la U de Chile y Ñublense en Chillán.

¿Y Colo Colo? el duelo del Cacique contra el actual campeón del fútbol chileno, Coquimbo Unido, fue reprogramado para mayo.

Lo anterior, debido a que no se cumplían las 72 horas mínimas de descanso para el cuadro Pirata, que el próximo martes deberá viajar a Perú para enfrentar a Universitario por Copa Libertadores.

La programación de la fecha 9 de la Liga de Primera del fútbol chileno