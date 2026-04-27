Quién es Sabastian Sawe y sus secretos para convertirse en el primer atleta en correr un maratón en menos de dos horas

El keniano pulverizó el récord mundial y escribió su nombre en los libros de historia al ser el primer hombre en romper la barrera de las dos horas en maratón.

Sabastian Sawe hizo historia en las calles de Inglaterra. El atleta ganó el Maratón de Londres y rompió el récord mundial de la disciplina, y no solamente eso, se convirtió en el primer hombre en bajar de la barrera de las dos horas, con un tiempo de una hora, 59 minutos y 30 segundos.

El keniano de 31 años pulverizó el récord de Kelvin Kiptum (2.00:35, en 2023) y mostró su satisfacción al cruzar la meta: “Hoy he hecho historia en Londres. Para mí, he demostrado que nada es imposible. Es algo que recordaré para siempre”, expresó.

Las brutales estadísticas de Sabastian Sawe

El africano llegó como favorito y con el objetivo de revalidar su título. De hecho, antes arribar a la capital inglesa venía de ganar tres maratones (Valencia 2024, Londres 2025, Berlín 2025). Con este nuevo triunfo, encadena cuatro victorias en la misma cantidad de veces que ha participado en una competencia de este estilo.

Tras dejar atrás una lesión, el atleta volvió a sus arduos entrenamientos, donde recorre 200 kilómetros por semana. “En las últimas seis semanas, su promedio fue de 200 kilómetros o más por semana, con un pico de 241 kilómetros“, dio a conocer su entrenador, Claudio Berardelli.

Lo anterior, acompañado de una particular dieta. Antes de salir a las calles de Londres, Sawe comió un desayuno compuesto por pan y miel.

En este marco, su entrenador comentó: “Sin duda, desde el punto de vista fisiológico, Sabastian tiene que ser bueno. Pero todo encaja a la perfección, gracias a su actitud, gracias a su carácter. Todavía estoy descubriendo quién es Sawe. Es un ser humano excepcional. Tiene una energía tan positiva, pero a la vez es tan humilde. En los 22 años que llevo entrenando en Kenia, pensé que lo había visto prácticamente todo, pero entonces Sabastian empezó a mostrarme algo que creía casi imposible“.

Para cerrar, Berardelli sostuvo que Sabastian Sawe puede seguir bajando su marca: “Es posible. Sabastian aún no ha alcanzado su máximo potencial. Era solo su cuarto maratón, y si pensamos en las adaptaciones a largo plazo, que es un proceso que requiere tiempo, creo que Sabastian todavía no lo ha logrado”, sentenció.