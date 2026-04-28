“Fallamos”: el paso a paso para recibir tu medalla si no la recibiste en la Maratón de Santiago 2026

Tras los reclamos de los corredores que no recibieron su medalla a pesar de completar el recorrido, la organización se disculpó y ofreció una solución.

El Maratón de Santiago 2026 fue una fiesta para el mundo del running, pero no para todos. Esto, debido a que cerca de 200 corredores de los 10 kilómetros se quedaron sin medalla a pesar de completar el circuito.

La razón es simple… no quedaban. Ante esto, la organización del evento ofreció disculpas a los corredores afectados a través de un comunicado, donde reconocieron el error y ofrecieron una solución.

“A quienes ayer (domingo) cruzaron la meta y no recibieron su medalla, les debemos una disculpa sincera”, comenzaron diciendo los organizadores a través de sus redes sociales.

A lo que agregaron: “Fallamos en un momento que era importante. Sabemos que esa medalla no es un objeto más: representa meses de esfuerzo, sacrificio, entrenamiento y la emoción de haber llegado hasta el final. Entendemos profundamente la frustración, la pena y la decepción que esto generó”.

Considerando lo anterior, anunciaron que a los afectados les harán llegar sus respectivas medallas: “Queremos darles tranquilidad: cada corredor que no recibió su medalla la recibirá en su domicilio”.

¿Qué hacer para recibir la medalla del Maratón de Santiago?

Si eres uno de los corredores que completó el recorrido del Maratón de Santiago y no pudo recibir su medalla, debes escribir un correo a esta dirección: info@maratondesantiago.cl.

En el mensaje debes completar los siguientes datos personales: