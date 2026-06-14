Pulso Ciudadano: desaprobación de Kast llega al 56,7% y marca su peor cifra desde que asumió

El análisis de la encuesta muestra que el rechazo a la gestión presidencial es más pronunciado entre personas de entre 18 y 30 años.

La más reciente edición de la encuesta Pulso Ciudadano, elaborada por Activa Research, reveló un aumento en la evaluación negativa del presidente José Antonio Kast, quien registró su mayor nivel de desaprobación desde que asumió la Presidencia de la República el pasado 11 de marzo.

De acuerdo con los resultados del estudio, un 56,7% de los consultados manifestó una opinión desfavorable respecto de la gestión del Mandatario, cifra que representa un incremento en comparación con la medición anterior y constituye el porcentaje más alto registrado durante su administración.

Pulso Ciudadano: desaprobación de Kast llega al 56,7%

En tanto, el respaldo al jefe de Estado llegó al 30,5%, mostrando una leve disminución respecto del sondeo realizado en mayo. Por su parte, un 12,8% de los encuestados indicó no tener una opinión definida sobre su desempeño.

El análisis de la encuesta muestra que el rechazo a la gestión presidencial es más pronunciado entre personas de entre 18 y 30 años, residentes de la Región Metropolitana y ciudadanos que se identifican con sectores de izquierda.

Respecto a la confianza en el Mandatario, el estudio señala que un 53,4% de los participantes declara tener poca o ninguna confianza en José Antonio Kast, un indicador que se ha mantenido relativamente estable durante los últimos meses. En contraste, un 26% afirma tener mucha o total confianza en el Presidente.

Uno de los temas que marcó la agenda pública durante el período de aplicación de la encuesta fue el inicio de los embargos de cuentas bancarias a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), medida implementada por la Tesorería General de la República desde comienzos de junio.

Sobre este punto, la ciudadanía aparece dividida. Mientras un 37,4% se manifestó a favor de los embargos a personas con deudas asociadas al CAE, un 40,4% expresó su rechazo a la medida. Además, un 22,2% señaló no tener una postura clara al respecto.

La encuesta también abordó la percepción sobre el propio sistema de financiamiento estudiantil. Un 41,6% calificó negativamente el CAE como mecanismo para acceder a la educación superior, mientras que un 31,1% lo evaluó de manera positiva.

El sondeo fue realizado entre el 10 y el 12 de junio de 2026, con una muestra de 1.036 personas a nivel nacional. Según Activa Research, el estudio presenta un margen de error de ±3% y un nivel de confianza del 95%.