VIDEOS – Gigantesca emergencia en Cerrillos: incendio consume acopio de neumáticos y genera alarma por riesgo de propagación

La emergencia ha generado una extensa nube de humo visible desde distintos puntos de Santiago y obligó a evacuar a residentes cercanos debido al riesgo de propagación.

Un incendio de gran magnitud se registra desde la madrugada de este domingo en la comuna de Cerrillos, Región Metropolitana, afectando a un recinto dedicado al tratamiento y almacenamiento de neumáticos.

La emergencia ha generado una extensa nube de humo visible desde distintos puntos de Santiago y obligó a evacuar a residentes cercanos debido al riesgo de propagación.

El siniestro comenzó alrededor de las 05:30 horas en un predio ubicado en la intersección de calle Piloto Acevedo con Transversal. Debido a la intensidad de las llamas y la gran cantidad de material combustible presente en el lugar, Bomberos decretó una tercera alarma de incendio y desplegó un amplio operativo para contener el avance del fuego.

Gigantesca emergencia en Cerrillos: incendio consume acopio de neumáticos y genera alarma por riesgo de propagación

En las labores participan compañías del Cuerpo de Bomberos de Maipú, junto a unidades de apoyo del Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur y otros equipos de emergencia de la Región Metropolitana.

Producto de la cercanía entre el recinto afectado y sectores habitacionales, al menos 21 personas debieron abandonar preventivamente sus viviendas. Aunque las autoridades señalaron que, por ahora, no existe peligro inminente para las casas del sector, los trabajos continúan para evitar que las llamas alcancen inmuebles cercanos.

La emergencia también provocó alteraciones en el tránsito. El delegado presidencial regional, Germán Codina, solicitó evitar circular por Camino a Melipilla, entre Suiza y Américo Vespucio, para facilitar el desplazamiento de carros bomba y camiones aljibe que apoyan el combate del incendio.

Mientras se desarrollan las labores de control, vecinos del sector manifestaron su molestia y aseguraron que durante años alertaron sobre los riesgos asociados al funcionamiento del recinto. Según relataron, aunque la empresa era presentada como una planta de reciclaje, gran parte de sus operaciones estaba relacionada con el almacenamiento de neumáticos.

En paralelo, las autoridades no descartan ninguna hipótesis respecto al origen del siniestro. El alcalde de Cerrillos, Johnny Yáñez, señaló que existen antecedentes que llaman la atención de los investigadores, especialmente por la presencia de focos simultáneos en distintos sectores del recinto.

Según explicó el jefe comunal, uno de los puntos donde se habría iniciado el fuego corresponde al área donde se ubicaban los sistemas de vigilancia, situación que deberá ser analizada durante las pericias que realizarán los organismos especializados.

Por ahora, el principal objetivo de los equipos de emergencia es controlar completamente las llamas y evitar una eventual expansión del incendio, mientras las autoridades monitorean el impacto ambiental generado por la gran columna de humo que se extiende sobre diversos sectores de la capital.