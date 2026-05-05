Los lineamientos del “Consejo de Ancianos” del PPD para la nueva generación que conducirá el partido

Dirigentes de la vieja guardia del PPD dicen a EL DÍNAMO que la nueva directiva debería considerar la construcción de un proyecto de centroizquierda que reúna a quienes apoyaron a Carolina Tohá.

En la nueva directiva que encabezará el PPD a partir de junio, emergerán rostros de las generaciones más jóvenes. En la lista que encabeza el diputado Raúl Soto, ninguna de las candidaturas de la lista única es ocupada por las figuras emblemáticas que la colectividad tiene en su haber como dos de sus fundadores, Guido Girardi y Sergio Bitar, Francisco Vidal o su presidente saliente, Jaime Quintana.

Sin embargo, estas figuras tienen un rol gravitante al interior del partido. Fuentes consultadas por EL DÍNAMO reconocen la influencia de los antiguos dirigentes del PPD como una suerte de Vieja Guardia o Consejo de Ancianos, el grupo encargado en preservar la cultura de comunidades indígenas y resolver los conflictos.

De hecho, en palabras de representantes de este grupo de históricos la tarea que debe ejecutar la nueva directiva será reunir a las otras fuerzas de la izquierda y articularlas frente a un proyecto de mayorías y de tinte socialdemócrata.

Francisco Vidal: “La tarea nuestra es converger con la centroizquierda”

En conversación con EL DÍNAMO, el exministro Francisco Vidal reconoce que en materia de representación parlamentaria, por la cantidad de diputados y senadores que consiguió en la última elección, el PPD aprueba con una nota superior a un 4,0. Sin embargo, advierte “una debilidad orgánica tremenda” al interior de la tienda

“La lista de unidad que va a asumir los próximas semanas, la tarea que tiene es fortalecer la interna y desarrollar la política en el Parlamento a partir de la idea que hay tres oposiciones: el Frente Amplio, el Partido Comunista y el Socialismo Democrático. La tarea nuestra es converger con esa centroizquierda. Si tú me preguntas a mí, la idea sería una organización que reúna a los socialistas, al PPD, a los liberales y en acuerdo con los democratacristianos“, reflexiona.

A diferencia de sus primeros años, en las que se identificaban corrientes feministas y medioambientales, para Vidal ahora el PPD “tiene que intentar presentarse a la ciudadanía como representante de la mayoría, no de las identidades específicas”.

“Y la mayoría, o la contradicción principal en Chile, sigue siendo la económica y social. Si me preguntas a mí, el PPD tiene que jugársela por el 48% que está en Fonasa; no el 13% de la Isapre, por el 91% que está en los SLEP, no en los particulares. Tiene que jugársela por el mundo del trabajo, pensando en que el 80% de los trabajadores no están sindicalizados”, añade.

Sergio Bitar

En diálogo con este medio, el exministro Sergio Bitar reafirma que la nueva dirigencia debe incorporar la experiencia de quienes los antecedieron en el partido.

“Es muy fundamental que la gente con experiencia anticipe o recuerde hechos que ayudan a gobernar bien. Eso he pedido yo, de manera que recojamos la historia para poder construir el futuro. Que haya juventud, que tiene las energías, pero sumado a la experiencia. Lo que ocurrió con el Frente Amplio en general fue un cierto desapego de la historia. Se mantuvieron más bien aferrados a los conceptos, a lo teórico, pero no a cómo se hacen las cosas”, afirma.

Otro punto a incorporar, a juicio de Bitar, es sumar independientes debid a que “el progresismo está encontrando un vacío en este momento. Aquellos que se alejan de la extrema derecha o de formas de derecha muy simples, no encuentran en la izquierda más dura ninguna respuesta. Lo que ha mostrado la historia es que los partidos que tienen un raigambre popular, visión para combinar el desarrollo con la igualdad, deben tener un conocimiento técnico, llegar al centro político, garantizar y seguridad ciudadana y social. Y esa síntesis, la han representado siempre los socialdemócratas”.

Al ser consultado sobre si esa propuesta encontraría eco en el PS, Bitar responde que “hay resonancia” y que no ve que “esta cuestión despegue sin el Partido Socialista”. “Pero tampoco podemos esperar a que el PS resuelva problemas de tendencias distintas que puedan paralizarlo“, apunta.

“Creo que hay un espacio muy grande para un gran entendimiento y eso incluye a todas las fuerzas que estuvieron apoyando a Carolina Tohá”, zanja en alusión a la Democracia Cristiana, el PS, el Partido Liberal y el Partido Radical en las elecciones primarias del año pasado.