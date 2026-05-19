Omar Carabalí a un paso de jugar el Mundial 2026: está en la prenómina de Ecuador

El portero no alcanzó a jugar oficialmente por La Roja y ahora está más cerca que nunca de defender la camiseta de Ecuador.

Uno de los mejores porteros de la Liga de Primera del fútbol chileno está cerca de concretar el sueño de todo jugador: estar en un Mundial. Se trata de Omar Carabalí, quien no alcanzó a debutar por Chile y ahora integra la prenómina de Ecuador para la Copa del Mundo 2026.

El arquero formado en Colo Colo está teniendo una gran temporada defendiendo los colores de O’Higgins, con destacadas participaciones en Copa Sudamericana.

Omar Carabalí: el “chileno” que está cerca de jugar el Mundial 2026 con Ecuador

Carabalí nació en Ecuador, pero a sus 15 años llegó a Colo Colo, situación por la cual con el paso del tiempo se nacionalizó chileno. De hecho, estuvo en varias nóminas y jugó por La Roja Sub 23, estuvo citado en la selección adulta, pero nunca debutó en un torneo oficial.

Teniendo en cuenta lo anterior, y debido a que el cuerpo técnico de la Selección Chilena no lo consideró para adueñarse del arco, en Ecuador comenzaron a realizar gestiones. En este marco, hace unos días se dio a conocer que el arquero ya era elegible por la Tricolor.

Durante esta jornada, el entrenador de Ecuador, Sebastián Becaccece, brindó una conferencia de prensa y adelantó algunos detalles respecto a la lista de jugadores que serán convocados al Mundial 2026. Pese a que no entregó los nombres, confirmó que Carabalí sí será uno de los 55 futbolistas.

Al técnico se le preguntó por la situación de Jordy Caicedo y el propio Carabalí, y ante esto, el trasandino respondió: “Nosotros la lista la vamos a dar más o menos el día 24. Están dentro de la lista de 55“.

De esta forma, el portero de O’Higgins deberá luchar por entrar en la nómina definitiva de 26 jugadores, la cual se anunciaría el 1 de junio, el último día de plazo.

En Norteamerica 2026, el cuadro sudamericano disputará el Grupo E, junto a Alemania, Curazao y Costa de Marfil. El debut será contra los europeos el 14 de junio.