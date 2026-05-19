Ministro Undurraga apunta a Carolina Arredondo por paralización de obras del GAM: “Me ocultaron información”

La paralización de la ampliación de las obras del GAM hará que el fisco deba pagar $6.200 millones a las empresas involucradas.

AGENCIA UNO

Francisco Undurraga, ministro de las Culturas y las Artes, apuntó en contra de su antecesora, Carolina Arredondo, por la polémica paralización de las obras de ampliación del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM).

El secretario de Estado, quien aplicó un recorte presupuestario del 10%, a pesar que la instrucción de Hacienda era del 3%, apuntó a razones económicas para esta decisión: “Lamentablemente, los flujos de caja para poder solventar este proyecto no estaban garantizados, ni en el primer año ni para adelante”.

El ministro Undurraga profundizó esta postura en entrevista con CNN Chile, explicando que “en el traspaso, a propósito del GAM, a mi me señalaron que era un pago en cuatro cuotas. La primera cuota de 20 mil millones de pesos y resultó que cuando fuimos con el ministro Arrau a mirar lo realmente adjudicado, eran tres cuotas y no cuatro cuotas y la primera era de 40 mil millones de pesos”.

El titular de Culturas dejó en claro que “me ocultaron información” y apuntó como principal responsable a Carolina Arredondo.

“Me entregó información que no resultó ser coherente con la realidad y lo adjudicado”, recalcó Francisco Undurraga.