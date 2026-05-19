Cochilco eleva proyección del precio del cobre para 2026 a máximo histórico: “Es una buena noticia para Chile”

Chile conservará su posición como principal productor mundial de cobre, con una participación cercana al 22% de la producción global.

AGENCIA UNO

La Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) dio a conocer su informe sobre las proyecciones del precio del metal para este 2026 y 2027, el que llegará a un nuevo máximo histórico.

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, recalcó que “Cochilco elevó el precio promedio del cobre para 2026 a US$5,55 la libra; y a US$5,10 la libra para 2027, niveles históricamente altos que reflejan una demanda mundial sólida y un mercado con estrechez de oferta, en línea con los factores que explican los recientes niveles récord alcanzados por el precio del metal.

“Esta es una clara señal de que el mercado global continúa con una oferta inestable y episodios recurrentes de estrechez de suministro para la transición hacia energías renovables, la electromovilidad y el desarrollo de nuevas tecnologías e inteligencia artificial, que seguirán impulsando una mayor necesidad de cobre en el mundo”, explicó el secretario de Estado.

Daniel Mas dejó en claro que “esta es una buena noticia para Chile porque un escenario de precios altos fortalece los ingresos fiscales y reafirma el rol estratégico de Chile como principal productor mundial de cobre. Al mismo tiempo, este contexto nos desafía a seguir avanzando en productividad, continuidad operacional y desarrollo de nuevos proyectos para mantener el liderazgo de nuestra minería”.

Cochilco puntualizó que China seguirá siendo el principal consumidor mundial de cobre, aunque con “menor dinamismo por la debilidad inmobiliaria y una recuperación industrial más gradual”.

Por su parte, “India mantendrá una expansión relevante, Estados Unidos aportaría por infraestructura eléctrica, centros de datos y manufactura crítica, mientras Europa y Japón mostrarían una recuperación más moderada”.

En este contexto, sostuvo que para el año 2026 el consumo mundial del cobre refinado crecería 1,5%; y 2,3% en 2027, alcanzando 28,2 y 28,8 millones de toneladas, respectivamente.

Oferta de cobre

Cochilco proyecta una producción mundial de cobre mina de 23,3 millones de toneladas en 2026, lo que representa un alza de 0,5%; mientras que en 2027 llegaría a 24,39 millones de toneladas con una expansión de 4,7%. Esto, impulsado por la demanda de países como República Democrática del Congo, Zambia, Mongolia, Canadá y Estados Unidos.

En tanto, Chile conservará su posición como principal productor mundial de cobre, con una participación cercana al 22% de la producción global. No obstante, se prevé una disminución de 2,0% en la producción nacional durante 2026, hasta alcanzar 5,3 millones de toneladas, seguida de una recuperación de 4,0% en 2027, con una producción estimada de 5,5 millones de toneladas.